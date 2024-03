Poznaliśmy uczestników nowej edycji "Azja Express"! Była żona Michała Wiśniewskiego będzie rywalizowała z księciem!

Nowa edycja "Azja Express" - uczestnicy, kiedy premiera?

Od blisko dwóch miesięcy poznajemy nowe szczegóły dotyczące show "Azja Express". Pierwszym potwierdzonym uczestnikiem został Jan Błachowicz. Sportowiec zapytany w "Dzień dobry TVN" przez Marcina Prokopa, czy to prawda odpowiedział wprost: - Tak, to prawda. Pojadę w parze z kolegą. Kolega Józek, góral, hej! - wyznał. Kto jeszcze pojawi się w programie? "Super Express" dotarł do pełnej listy uczestników! Na liście gwiazd znaleźli się: Jessica Mercedes - blogerka i influencerka, Mandaryna - piosenkarka i była żona Michała Wiśniewskiego, Jagna Niedzielska - twarz „Zero Waste” w Polsce, autorka książki „Bez resztek” i prowadząca programy "Jagny Niedzielskiej kuchnia bez resztek" i "Widelcem po mapie", Jacek Jelonek - model i pierwszy polski Prince Charming, Piotr Głowacki - aktor znany m.in. z roli w "Na dobre i na złe", Ola Adamska - gwiazda seriali "Skazana" i "Pati" oraz Wiktor Dyduła - wokalista, uczestnik "The Voice of Poland".

Jak można zauważyć - na liście brakuje nazwiska Mai Rutkowski i jej męża Krzysztofa. - Dostaliśmy propozycję udziału w programie "Azja Express". Zdjęcia mają być kręcone w Indonezji, która jest mi bardzo dobrze znana i świetnie się tam odnajduję. Pierwsze rozmowy już się odbyły. Jak na razie więcej nie mogę powiedzieć - mówił "Super Expressowi" detektyw.

Zdjęcie realizowane były na Filipinach. Efekty poznamy najwcześniej jesienią, gdy "Azja Express" trafi do ramówki. Ostatni sezon wygrała twórczyni internetowa Andziaks wraz z mężem Luką Trochonowiczem.

