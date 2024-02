Poznaliśmy nowych uczestników "Azja Express". Wśród nich lubiany aktor z "Na dobre i na złe". Kto jeszcze wystąpi?

Śmieszna wpadka Beaty Tadli w "Pytaniu na śniadanie". Jej debiut przejdzie do historii programu

Kto wystąpi w szóstej edycji show "Azja Express"?

"Azja Express" to niewątpliwie jedne z najbardziej lubianych i najchętniej oglądanych show stacji TVN. Doczekał się on wielu edycji, a widzowie z zapartym tchem śledzą zmagania swoich idoli. Jesienią 2024 widzowie będą mogli zobaczyć najnowszą, szóstą edycję programu. Kto wystąpi w "Azja Express"? Ostatnio w mediach pojawiają się nieoficjalne informacje, w których padają nazwiska nowych uczestników show. Wiadomo, że prowadzącą, tak jak do tej pory będzie Daria Ładocha. Ponoć jedną z uczestniczek ma być blogerka modowa Jessika Mercedes, która wystąpi w parze z bratem Justinem, szefem kuchni i instruktorem jogi. Jak informuje portal Plotek w programie wystąpi też zawodnik mieszanych sztuk walki MMA i boksu tajskiego - Jan Błachowicz. Kogo jeszcze będzie można oglądać w "Azja Express"?

Nowi uczestnicy "Azja Express"

Teraz poznaliśmy kolejne nazwiska uczestników "Azja Express". Niektóre z nich są sporym zaskoczeniem. Wśród nich znalazł się między innymi aktor, który wciela się w postać doktora Barta w "Na dobre i na złe" oraz odtwórczyni Pati ze "Skazanej". "W nowej edycji "Azji Express" pojawi się Mandaryna, Piotr Głowacki, Aleksandra Adamska i Jacek Jelonek" - wyjawił nieoficjalnie w rozmowie z portalem Plotek informator z TVN.

Zdjęcia nowych uczestników programu znajdziesz w galerii na górze strony.

