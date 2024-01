Rutkowski z żoną w "Azja Express"? Mamy komentarz detektywa

Aktorka wróciła do gry, ale do końca życia musi...

Już w lutym mają się rozpocząć zdjęcia do czwartego sezonu programu "Azja Express". Wszystko wskazuje na to, że zdjęcia będą kręcone w Indonezji. Pierwszym oficjalnym uczestnikiem został sportowiec Jan Błachowicz. - Tak, to prawda. Pojadę w parze z kolegą. Kolega Józek, góral, hej! - wyznał w "Dzień dobry TVN" w rozmowie z Marcinem Prokopem. Jak udało nam się dowiedzieć, stacja obecnie prowadzi rozmowy z kilkoma topowymi gwiazdami. Wśród nich znajduje się Krzysztof Rutkowski, który miałby zabrać ze sobą ukochaną żonę. - Dostaliśmy propozycję udziału w programie "Azja Express". Zdjęcia mają być kręcone w Indonezji, która jest mi bardzo dobrze znana i świetnie się tam odnajduję. Pierwsze rozmowy już się odbyły. Jak na razie więcej nie mogę powiedzieć - wyznał "Super Expressowi" detektyw.

Jeśli małżonkowie podpiszą umowę, z pewnością wniosą do programu wiele atrakcji. Rutkowski jest bowiem kolorową postacią polskiego show-biznesu, co udowodnił nam m.in. w ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami". Maja natomiast nie brała udziału w żadnym programie, więc widzowie chętnie będą chcieli poznać ją bliżej.