"Azja Express" to polski reality show oparty na międzynarodowym formacie "Peking Express". Program zadebiutował na antenie TVN w 2016 roku. Uczestnicy w parach podróżują po różnych krajach azjatyckich, mając do dyspozycji ograniczony budżet, często wynoszący równowartość zaledwie jednego dolara dziennie. Ich zadaniem jest pokonywanie określonych tras i wykonywanie różnorodnych zadań, a wszystko to w ramach rywalizacji, której celem jest jak najszybsze dotarcie do mety. Poprzednie edycje programu zwyciężyli: Michał Żurawski i Ludwik Borkowski, Antoni Pawlicki i Paweł Ławrynowicz, Aleksandra Domańska i Dawid Domański, Karolina Pisarek i Marta Gajewska-Komorowska oraz Angelika i Łukasz Trochonowiczowie.

Oto lista uczestników 6. sezonu "Azja Express

W szóstym sezonie "Azji Express" o palmę pierwszeństwa będzie rywalizować ponownie osiem par. Tegoroczny skład okazał się bardzo rożnorodny, a fani przewidują, że może to być najmocniejsze edycja w historii programu. W zmaganiach wezmą udział:

Zawodnik MMA Jan Błachowicz i pasjonat sportów ekstremalnych Józef Gąsienica,

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak - uczestnicy randkowego show "Prince Charming"

Prezenterka TVN Gabi Drzewiecka i kucharka, propagatorka kuchni zero waste Jagna Niedzielska,

Aktorka Aleksandra Adamska z siostrą Eweliną Porczyk - choreografką, aktorką i reżyserką,

Blogerka modowa i influencerka Jessica Mercedes z bratem Justinem Kirschnerem,

Piosenkarz Wiktor Dyduła z siostrą Anną Chrzanowską,

Piosenkarka i tancerka Marta Mandaryna Wiśniewska z córką Fabienne Wiśniewska,

Aktor Piotr Głowacki z żoną Aleksandrą.

Program poprowadzi Daria Ładocha. Wszystkich uczestników programu znajdziecie w naszej galerii.

Formuła programu "Azja Express"

Każda para uczestników show składa się z celebryty i jego przyjaciela, partnera, członka rodziny lub innej osoby, z którą mają bliską relację. Uczestnicy muszą radzić sobie z ograniczonym budżetem, często prosząc lokalnych mieszkańców o pomoc, jeżdżąc stopem lub szukając taniego noclegu i jedzenia. Po drodze czekają na nich różne zadania i wyzwania, które muszą wykonać, aby móc kontynuować podróż. Zwycięża ta para, która jako pierwsze dotrze do mety.

