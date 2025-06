Michał Żebrowski i jego żona poszli na wybory prezydenckie i wygrali. W takich strojach jeszcze ich nie widzieliście! Pan Tadeusz i Zosia?

Michał Żebrowski postanowił iść na wybory prezydenckie z pompą. Aktor, który przed laty wcielił się w znanego ze szkolnej lektury pana Tadeusza, teraz przywdział żołnierski uniform nawiązujący do tamtej epoki i tak ubrany powędrował do urny. Ale to nie wszystko! Towarzyszyła mu żona w stroju... Zosi. Aleksandra miała na sobie białą suknię, koronkowe rękawiczki, a kropką nad i były czerwone korale.