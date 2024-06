15 lat różnicy i 15 lat po ślubie. Gdy się poznali, uznała go za starego dziada

Co się stało?

Michał Żebrowski w młodości nie stronił od przelotnych romansów. Jego pierwszą wielką miłością była Magdalena Krawczykowska - solistka warszawskiego Teatru Wielkiego. Para planowała podobno zaręczyny i ślub. Jednak to nie u boku pięknej tancerki dane było aktorowi założyć rodzinę.

Przyszłą matkę swoich dzieci po raz pierwszy spotkał, gdy miała zaledwie pięć lat. Mama Aleksandry Adamczyk przyjaźniła się z siostrą aktora. Ponownie wpadli na siebie wiele lat później. Aleksandra zaczynała studia i dorabiała jako nauczycielka języka angielskiego. Żebrowski zapisał się do niej na lekcje. Młoda studentka początkowo nie była zainteresowana znanym aktorem. "Miała 18 lat, chłopaka i nie była zainteresowana umizgami starego 'dziada'. Po miesiącu nauki zrezygnowałem z lekcji i każde z nas poszło w swoją stronę" - zdradzał aktor w wywiadzie dla tygodnika "Świat i ludzie".

Co więcej, wcale nie wiedziała kim on jest. "Te parę lat, kiedy Michał grał w 'Ogniem i mieczem', 'Panu Tadeuszu' i 'Wiedźminie', ja mieszkałam poza Polską. Myślę, że gdybym go znała z ekranu, nasza historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Nasz związek rozpoczął się od spotkania dwojga ludzi, a nie fanki i gwiazdora z jej lektur szkolnych" - wspominała Aleksandra.

Michał i Aleksandra Żebrowscy: Dla nich nie ma tematów zakazanych

Wpadli na siebie trzy lata później i tym razem wszystko potoczyło się błyskawicznie. Michał Żebrowski opowiadał w wywiadach, że podczas wspólnego wypadu na kawę popatrzył na nią i zrozumiał, że oto siedzi koło niego jego przyszła żona. Miesiąc po pierwszej randce poprosił ją o rękę. Aleksandra miała wtedy zaledwie 21 lat, ale bez wahania się zgodziła. Rok później ślubowali sobie miłość. Pobrali się 20 czerwca 2009 roku w górskiej posiadłości aktora położonej niedaleko Bukowiny Tatrzańskiej.

Przez znaczną różnicę wieku para spotykała się z krytyką związku. Z czasem udowodnili jednak, że są dla siebie stworzeni. Małżonkowie doczekali się czwórki dzieci. Swoim życiem dzielą się na Instagramie, gdzie zgromadzili grono wiernych fanów. Żebrowscy nie uznają tematów tabu. Zwłaszcza Aleksandra Żebrowska często porusza ważne kwestie dotyczące młodych kobiet oraz matek. Zdarzało im się również publikować nagie rodzinne zdjęcia czy nagrania. Przy okazji świętowania 15. rocznicy ślubu opublikowali zdjęcie z wesela. Żona aktora podpisała je żartobliwie: "15 lat w sidłach".

