To on zostanie nowym wokalistą Skaldów? Andrzej Zieliński typuje zięcia prezydenta Kwaśniewskiego!

Michał Żebrowski podziękował za intymny prezent

Michał Żebrowski w swoich profilach w mediach społecznościowych stawia na balans. Niby wszystko jest na luzie, ale aktor przemyca poważniejsze treści, m.in. dotyczące polityki. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wsparł jednego z kandydatów. Z tego powodu zrobiło się spore zamieszanie pod postem Michała Żebrowskiego. W urodzinowym wpisie gwiazdor "Na dobre i na złe" nie politykował. Zaskoczył za to informacją na temat intymnego prezentu, za który aktor podziękował. - Dziękuję za golarkę do włosów w nosie - napisał na Instagramie Michał Żebrowski. Do wpisu dołączył swoje zdjęcie z sali treningowej w rękawicach bokserskich. Nie wiemy, od kogo gwiazdor otrzymał intymny prezent, ale na pewno ten ktoś miał pomysł nieszablonowy. Wstydzić się nie ma czego. W końcu włosy w nosie to całkiem normalna sprawa i warto czasem je przyciąć.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Michał Żebrowski

Michał Żebrowski dzieci, żona

Na wpis Michała Żebrowskiego zareagowali jego koleżanki i koledzy z branży. Anita Sokołowska przesłała serduszka, a Tomasz Oświęcimski złożył życzenia. Tych zresztą było bardzo dużo. My zwróciliśmy jednak uwagę przede wszystkim na komentarz odnoszący się do włosów w nosie. - Nawet Skrzetuski zapewne miał włosy w nosie! Wielu wspaniałości Panie Michale! - napisała jedna z internautek. Poza tym, gdy ma się mnóstwo pracy i czwórkę dzieci, człowiekowi potrzebna jest odrobina dystansu. Ostatnie - czwarte dziecko - Michała Żebrowskiego przyszło na świat dwa lata temu. Gwiazdor "Na dobre i na złe" i "Ogniem i mieczem" ma trzech synów: Franciszka (14 l.), Henryka (11 l.) oraz Feliksa (4 l.) i jedną córkę - Łucję (2 l.). Aktor od 2009 roku jest mężem młodszej o 15 lat Aleksandry Żebrowskiej.

Sonda Michał Żebrowski jest dobrym aktorem? TAK NIE NIE WIEM