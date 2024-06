Pani Teresa po chamsku pogoniła Michała Żebrowskiego! Wysłali ją do spowiedzi

Michał Żebrowski poparł Michała Szczerbę w Eurowyborach

Michał Żebrowski od lat wspiera swojego szkolnego kolegę - Rafała Trzaskowskiego. Obecny prezydent Warszawy może liczyć na kumpla przy okazji każdych wyborów. W wyborach do Europarlamentu co prawda Rafał Trzaskowski nie startuje, ale Michał Żebrowski otwarcie poparł jego kolegę - posła Platformy Obywatelskiej i przewodniczącego sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej - Michała Szczerbę. Co ciekawe, żona aktora - Aleksandra Żebrowska - zamierza zagłosować na Kamilę Gasiuk-Pihowicz, która także startuje z listy Koalicji Obywatelskiej. Nagranie, w którym małżonkowie mówią o swoim poparciu, trafiło już do sieci. Zamieścił je na Instagramie Michał Żebrowski. Pod postem zrobiła się wielka awantura. Niektórym osobom zupełnie puściły hamulce. Pani Teresa na przykład chamsko pogoniła aktora.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak zmieniał się Michał Żebrowski

Awantura pod postem Michała Żebrowskiego. "Baw dzieci, łamago, a nie agituj", "Idź się wyspowiadać, katoliczko"

Kobiecie ewidentnie puściły nerwy. - Baw dzieci łamago, a nie agituj - poleciła Michałowi Żebrowskiemu (aktor i Aleksandra Żebrowska mają czwórkę dzieci) pani Teresa. Na ripostę innych internautów nie trzeba było długo czekać. Wybuchła awantura! - Ooo, lubi pani chamskie teksty i ludzi z kulturą na poziomie mułu i wodorostów. Gratuluję i współczuję innym obcującym z takimi babami. Obrzydliwe i smutne - dosadnie skomentowała pani Aleksandra. Pani Natalia natomiast wysłała panią Teresę do... konfesjonału. - idź się wyspowiadać, katoliczko - poradziła. Z kolei pani Natalia uznała, że Michał Szczerba nie jest dla niej odpowiednim kandydatem. Wskazała nawet konkretny powód. - Czy Michał Szczerba nie jest teraz posłem? Czy to etyczne najpierw przekonywać wyborców, że się będzie posłem i coś zrobić a potem ucieczka do Brukseli? - pytała retorycznie. Pani Małgorzata natomiast wprost zadeklarowała, że będzie głosować na PiS. Napiętą atmosferę załagodziła pani Magda, która politykę odstawiła na bok. - Uwielbiam Was, jesteście idealnie dobrani - napisała o Michale Żebrowskim i jego małżonce.

Nie przegap: Niesłychane, do czego produkcja "Na dobre i na złe" zmusza Żebrowskiego! To dlatego tak wygląda!