Wielka przyjaźń Rafała Trzaskowskiego i Michała Żebrowskiego

Rafał Trzaskowski i Michał Żebrowski znają się od wielu lat, od szkoły podstawowej. Przyjaźnią się i wspierają do dziś. Wystarczy wspomnieć, że gdy Trzaskowski startował w wyborach samorządowych na prezydenta Warszawy w 2018 roku, to z zakamarków Internetu wygrzebano stary spot z Żebrowskim. Było o jednak nagranie, które wywołało sporo kontrowersji, bo pokazywało jak Żebrowski stoi odwrócony plecami do muru, a ktoś zawiązuje mu czarną opaskę na oczy. W końcu Żebrowski z całej siły krzyczy: Za Rafała! Po czym słyszymy tylko wystrzał jak z broni i widzimy korony drzew. Po chwili na czerwonej planszy pojawia się napis: "A Ty, co zrobisz dla Rafała?". Wiele osób ostro oceniło tę scenkę, bo miało jednoznaczne skojarzenia z historii. Żebrowski komentował wyciągnięcie tego spotu, tuż przed rocznicą powstania warszawskiego, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" mówiąc: - To jest nieludzkie, co oni zrobili. I my na to nie zasłużyliśmy. My jesteśmy w tym wszystkim naprawdę skrzywdzeni.

Trzaskowski i Żebrowski rywalizowali o dziewczyny!

Rafał Trzaskowski i Michał Żebrowski nie ukrywają swojej przyjaźni, chociaż, jak opowiadał w jednym z wywiadów polityk, w latach młodości kolegom zdarzało się rywalizować o dziewczyny: - O jedną się kłóciliśmy i biliśmy się. Michał wygrywał do momentu, kiedy nauczyłem się kilku chwytów judo. (...) Mieliśmy zupełnie inny styl. W podrywaniu też. On był bardziej żulerski niż ja, nie był bufonem. Miał pakę kumpli i był jednym z prowodyrów złego zachowania - opowiadał Trzaskowski w podkaście "WojewódzkiKędzierski". W tym samym wywiadzie Trzaskowski podkreślił, że bardzo ceni sobie relację z Żebrowskim: - Abstrahując od tego, że Michał jest genialnym gościem, to takie przyjaźnie od dziecka ceni się wyjątkowo. Nie jest ich dużo - mówił.

Michał Żebrowski z żoną Aleksandrą będą gośćmi Campusu Polska Przyszłości 2023

To właśnie aktor Michał Żebrowski będzie gościem, wraz z żoną Aleksandrą Żebrowską, tegorocznego Campusu Polska Przyszłości, wydarzenia, którego już trzecią edycję organizuje Rafał Trzaskowski. Przy okazji zbliżającego się wielkimi krokami wydarzenia Trzaskowski pokazał na Faceoboku zdjęcie z podstawówki, na którym jest jego klasa, w wśród dzieci znajduje się mały Żebrowski. - Znajdź w tej klasie Żebrowskiego i Trzaskowskiego 😂A jak nie uda się na zdjęciu, to na pewno znajdziecie nas w sierpniu na Campus Polska Przyszłości. I Olę Żebrowską też. Bo oboje Żebrowscy będą gośćmi. #Campus2023. Do zobaczenia! 🙂 - podpisał zdjęcie Trzaskowski. Nam udało się rozpoznać obu panów na zdjęciu. A Wam? Próbujcie! To test dla najbardziej spostrzegawczych. Wspomniane zdjęcie znajdziecie w galerii niżej: