Wicepremier przekazał nagle wspaniałe wieści! Oto, kogo powitał na świecie

Wielka radość Protasiewicza! Daria to dla niego zrobiła

Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną Pauliną mają dwie córki Zofię i Różę. Jak się okazuje, teraz ich rodzina znowu się powiększy, a wicepremier poinformował w mediach społecznościowych, że doczekał się syna! – 3890 g szczęścia ♥️ Witaj na świecie, synu ♥️ Mama i nasz maluch bardzo dzielni 💪 – napisał Kosiniak-Kamysz i pokazał zdjęcie śpiącego maluszka.

Pod wpisem zaraz posypały się radosne komentarze. Swoje gratulacje złożyli politycy, m.in. Kamila Gasiuk-Pihowicz, Przemysław Wipler, Paulina Hennig-Kloska, Michał Kobosko i Stanisław Tyszka oraz Janusz Kowalski. – I to jest największe szczęście!♥️ PS. Kolejne 800 plus od PiS :) – pisał Kowalski.

Wpis skomentowali również dziennikarze Tomasz Wolski i Tomasz Lis, a także Daria Brzezicka i Marianna Shreiber. – Gratulacje Panie Premierze. Każdy mały chłopiec to wzmocnienie potencjału obronnego ojczyzny w przyszłości. Wielkie gratulacje także dla dzielnej Mamy. Ale przede wszystkim zdrówka dla maluszka! – napisała Marianna Schreiber.

Czy teraz Władysław Kosiniak-Kamysz zdecyduje się na urlop tacierzyński? Jeszcze jakiś czas temu wicepremier deklarował się, że nie wyklucza takiej sytuacji. – Bardzo chcę, jak tylko pozwoli na to sytuacja, to bardzo chętnie – mówił w styczniu Kosiniak-Kamysz w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24 . Podkreślał wówczas, że zarówno on, jak i jego żona, bardzo cieszą się z tego faktu, iż raz jeszcze zostaną zostaną rodzicami.

Poniżej w galerii zobaczysz wicepremiera Władysława Kamysza wraz z żoną Pauliną:

