Matka Anity Werner zmarła na raka piersi. Tak zareagowała na chorobę Moniki Olejnik

Wzruszające słowa Moniki Olejnik! Nagle zwróciła sie do widzów

Anita Werner dziś jest bez wątpienia kobietą sukcesu. Jest w szczęśliwym związku, ma czas na swoje pasje, a do tego cieszy się dużym poważaniem jako dziennikarka. Jednak nie zawsze było jej w życiu łatwo. Jednym z trudnych dla prezenterki momentów była choroba nowotworowa jej matki, która po roku walki z chorobą zmarła.

- Nagle, po niecałym roku, zaczęła mieć bardzo złe wyniki. Okazało się, że ma przerzuty do mózgu, kości i wątroby. Od tego momentu to już było powolne umieranie. Trwało trzy miesiące, z dnia na dzień było coraz gorzej - mówiła w rozmowie z "Galą".

Anita Werner podkreślała, że jej mama sama wyczuła guza w piersi i szybko podjęła leczenie. Ma też nadzieję, że być może dzięki tej historii inne kobiety będą bardziej uważać na wszelkie niepokojące objawy, jakie u siebie znajdą.

Na pewno mocno poruszyło jej wyznanie Moniki Olejnik, która poinformowała, że sama choruje na raka piersi i już przeszła operację. W "Kropce nad i" zaś podziękowała wszystkim za wsparcie. Z kolei Anita Werner pokazała wspólne zdjęcie ze swoją koleżanką.

- Wierzę, że to co napisała wczoraj Monika Olejnik , pomoże wielu kobietom zadbać o własne zdrowie. Drogie Panie, jeżeli jeszcze nie czytałyście wpisu Moniki Olejnik, przeczytajcie i zbadajcie się! Drodzy Panowie, też przeczytajcie i wyślijcie swoje ukochane kobiety na badania.Tuż przed programem porwałam dziś Monikę do zdjęcia. Jutro też się z Państwem spotkamy w "Faktach po faktach" i "Kropce nad i" w TVN24. Monika, bądź zdrowa! - napisała.

Anita Werner dobrze wie, jak wygląda walka z rakiem. Na pewno będzie wspierać Monikę Olejnik na każdym etapie leczenia!

