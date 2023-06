Coś się stało z twarzą Michała Żebrowskiego! Nagle przybyło mu 20 lat. "A taki był przystojny

Michał Żebrowski starszy o 20 lat. Siwa broda, rozczochrane włosy...

Michał Żebrowski chyba nie ma łatwego życia po pięćdziesiątce. Aktor znany z serialu "Na dobre i na złe" oraz z takich filmów jak "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana czy "Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy dużo pracuje, a i w domu nie ma lekko z czwórką dzieci (ostatnie przyszło na świat niecały rok temu) Patrząc na zdjęcie, które opublikowała jego żona Aleksandra Żebrowska przy okazji urodzin męża, można się zaniepokoić. Aktor bowiem wygląda tak, jakby nagle przybyło mu co najmniej 20 lat. Co się stało z twarzą Michała Żebrowskiego? Siwa broda, rozczochrane włosy... Na ulicy nie sposób byłoby go poznać. Metamorfozę gwiazdora błyskawicznie zauważyli jego fani. Części nowy image - bardziej dojrzały - przypadł go gustu. Spora grupa fanek natomiast tęskni za młodym Michałem Żebrowskim.

Michał Żebrowski porównywany do Zeusa i Robinsona Cruzoe'a

Fotografia wrzucona przez Aleksandrę Żebrowską wywołała spore poruszenie w sieci. Żona aktora życzyła mu... 200 lat. - Toż to on ma już dwieście - oceniła z przymrużeniem oka jednak z internautek. - A taki był przystojny w "Ogniem i mieczem" - skomentowała z uśmiechem inna użytkowniczka Instagrama. "Robinson Cruzoe", "Siwuchy", Czy to Zeus? - silili się na dowcipne porównania internauci. Wydaje nam się jednak, że Michał Żebrowski znów może być młody i piękny. Wystarczy tylko wizyta u fryzjera i zgolenie brody. Dwa proste triki i aktor znów będzie jak Skrzetuski w "Ogniem i mieczem". Zobacz w naszej galerii, jak zmieniał się Michał Żebrowski na przestrzeni lat.