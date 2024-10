Aleksandra i Michał Żebrowscy tworzą szczęśliwy związek od ponad 15 lat. Para doczekała się aż czwórki pociech. Kobieta kilka lat temu wyjawiła w swoich mediach społecznościowych, że w ciąży była siedmiokrotnie, z czego cztery ciąże straciła. Swoje traumatyczne przeżycia celebrytka opisała w "Wysokich Obcasach".

15 października 2024 roku dodała na swoje media społecznościowe poruszający wpis. Celebrytka zamieściła na swoim instagramowym koncie czarno-białe nagranie nakręcone w szpitalu, do którego trafiła z ciążą pozamaciczną. We wzruszającym wpisie kobieta wyjawiła, jak zareagowała na wieści o problemach z ciążą.

Popłakałam się dopiero wtedy, kiedy leżałam w łóżku po zabiegu - nagle otworzyły się drzwi i do malutkiego pokoiku po kolei wchodziły moje siostry - trzy albo cztery, nie pamiętam. To było chyba bardziej chlipanie ze wzruszenia, że je mam i że przyszły mnie pocieszyć pizzą. Poronienia doświadcza rocznie ok. 40 tys. kobiet w Polsce. I dzisiaj szczególnie mocno ściskam wszystkie z Was. Ja straciłam ciążę 4 razy. Pamiętajcie, że nie jesteście w tym same. Ewka Kaleta, dziękuję za naszą rozmowę - link do całości z 2020 w stories. 15.10 Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day (Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego) - czytamy w opisie posta zamieszczonego na profilu Aleksandrze Żebrowskiej.