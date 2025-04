Kaloryczny coming out Sylwii Bomby i drama o... udo. „Nie odbieraj mi radości!”

Nie żyje 52-letni filmowiec. Działał przy popularnych serialach i oscarowym filmie. Co z pogrzebem?

Justyna Steczkowska z dekoltem do pasa. Tak pokazała się miesiąc przed Eurowizją

Po licznych dopytywaniach Sylwia Bomba, która chętnie raczy ostatnio obserwujących na Instagramie fotkami z rajskich wakacji spędzanych z rodziną, postanowiła przerwać milczenie i uchylić rąbka dietetycznej tajemnicy. Jej boskie ciało prezentujące obłędne kostiumy kąpielowe, dostaje codziennie odpowiednio zbilansowany pokarm:

Maksymalnie 1500 kcal dziennie zjadam, staram się raczej trzymać 1200 kcal. Ale podstawą jest komponowanie posiłków

– wyznała. No to już wiemy – nie tylko trening, ale i liczenie. Sylwia podkreśla jednak, że nie chodzi o „głodówki”, tylko o mądre podejście do jedzenia. Fit z głową, nie z kalkulatorem.

Zobacz: Szczuplutka Sylwia Bomba pręży ciało na wakacjach. Nie za darmo!

Falujące udo Bomby, cień dramy i "dyplomatyczny" fotograf

Ale jak to zwykle w social mediach bywa – nie obeszło się bez kontrowersji. Pod jednym z najnowszych zdjęć Sylwia Bomba została oskarżona o… nieudolne poprawianie zdjęć. Komentarz internauty nie pozostawiał złudzeń: coś mu tam „falowało” na udzie.

Sylwia nie pozostawiła tego bez odpowiedzi:

Nie wiem czemu tak wyszło, chyba cień – napisała z rozbrajającym spokojem. - Gdybym ja tutaj cokolwiek poprawiała jako dyplomatyczny fotograf i grafik, to na pewno byś nie poznał. Zdjęcie prosto z aparatu. Możesz sobie na story zobaczyć, jak wyglądam w stroju podczas treningu. Nie odbieraj mi radości z dwóch lat ciężkiej pracy, aby dojść do tego, jak jest.

Prawdziwe ciało, prawdziwy wysiłek. W czasach, gdy filtry robią więcej niż niejedna siłownia, Sylwia pokazuje, że prawdziwa metamorfoza to nie kwestia Photoshopa, ale potu i cierpliwości. I jeśli coś „faluje”, to nie zdjęcie – tylko ludzka percepcja. Zdjęcie z aparatu, ciało z siłki, a drama… jak zwykle z komentarzy.

Zobacz też: Sexy Bomba! "Nigdy nie byłam ani wybitnie ładna, ani szczupła". Ale to już przeszłość

Galeria: Sylwia Bomba. Ale Bomba!