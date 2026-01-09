Po burzliwym rozstaniu z zespołem ruszają dalej. Byli muzycy T.Love pokazują swoją siłę

Druga połowa ubiegłego roku okazała się wyjątkowo burzliwa dla fanów T.Love. Najpierw, w październiku, z zespołem rozstał się Jan Benedek, czyli gitarzysta i kompozytor. Informację przekazano w oficjalnym komunikacie, dziękując mu za lata współpracy. Wielu fanów nie kryło wtedy zaskoczenia. Kilka tygodni później przyszła kolejna wiadomość, która wzbudziła ogromne emocje. Po 35 latach współpracy z zespołem T.Love pożegnał się Sidney Polak. Muzyk nie ukrywał wtedy rozczarowania.

Zobacz też: Nie żyje gwiazda zespołu T.Love! Fatalne wieści nadeszły późnym wieczorem. "Aż trudno uwierzyć"

Do sytuacji postanowił odnieść się lider zespołu, Muniek Staszczyk, który w wywiadach podkreślał, że były to trudne, ale konieczne decyzje. Mimo tych wyjaśnień niektórzy fani otwarcie zastanawiała się, jak nowe układy wpłyną na przyszłość T.Love.

To były dwie bardzo bolesne dla mnie decyzje i to nie jest jakaś ściema. Rozstaliśmy się z Sidneyem, który grał z nami 35 lat i z Janem Benedekiem, też moim kumplem, z którym skomponowałem "Kinga" i "Warszawę", czyli dwa największe hity. Ale czasem tak jest, że coś musisz zrobić dla dobra zespołu. Są osoby trudne, a bardzo też utalentowane. (...) Zespół to jest tak, że nie może grać dziesięciu Lewandowskich - mówił Staszczyk w rozmowie z Polsatem.

Jan Benedek i Sidney Polak nie zamierzają jednak rezygnować z muzyki. Panowie szybko wymyślili wspólny projekt. Zapowiedzieli bowiem premierę singla zatytułowanego "Jestem z Polski", który ma ukazać się 14 stycznia 2026 roku. Jan Benedek odpowiada za warstwę muzyczną oraz partie gitar i basu, natomiast Sidney Polak jest autorem tekstu, wokalu i partii perkusyjnych.

Nasz wspólny singiel Sidney Polak, BNDK "Jestem z Polski" ukaże się 14 stycznia !!! Muzyka, gitary, bas Jan Benedek, tekst, śpiew i bębny moje. Utwór śpiewam wspólnie z Gaborem z BNDK !!! A oto okładka - czytamy w mediach społecznościowych.

Zobacz też: Po 35 latach Muniek zwolnił go SMS-em. Sidney Polak ujawnia gorzkie kulisy rozstania z T.Love

Zobacz naszą galerię: Po burzliwym rozstaniu z zespołem ruszają dalej. Byli muzycy T.Love pokazują swoją siłę

Sonda Słuchasz T.Love.? Tak Nie, wolę inne rodzaje muzyki Czasami