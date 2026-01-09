Zamiast tlenu podali jej inny gaz. Śmierć ciężarnej w szpitalu tuż przed świętami. Prokuratura bada sprawę

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-01-09 13:04

Tragedia w jednym z warszawskich szpitali wstrząsnęła Polską tuż przed świętami. Zmarła ciężarna kobieta, która trafiła do Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Jak ujawniła „Gazeta Wyborcza”, wszystko zaczęło się od rutynowego zabiegu i maski, która miała podawać tlen. Problem w tym, że do maski podłączono… zupełnie inny gaz.

Ciąża

i

Autor: MART PRODUCTION/pexel.com - zdjęcie ilustracyjne/ Creative Commons

Tragedia w warszawskim szpitalu

Dramat rozegrał się w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie, uznawanym za jedną z najnowocześniejszych placówek położniczo-ginekologicznych w stolicy. Kobieta w ciąży zgłosiła się tam na rutynowy zabieg związany z ciążą. Nic nie zapowiadało tragedii.

Zabieg wykonano w sali, w której niedawno zainstalowano nową aparaturę anestezjologiczną. Po jego zakończeniu pacjentkę wybudzano z narkozy. Standardowo podano jej maskę, która miała dostarczać tlen. Chwilę później doszło do dramatycznego pogorszenia stanu zdrowia kobiety. Personel był przekonany, że pacjentka oddycha tlenem. Jak się później okazało − był to inny gaz.

Rutynowy zabieg zakończony dramatem

Na blokach operacyjnych, obok tlenu, używa się także innych gazów, m.in. podtlenku azotu, znanego jako gaz rozweselający. W niewłaściwym stężeniu lub podany w czystej postaci może prowadzić do ciężkiego niedotlenienia organizmu. Hipoksemia powoduje nieodwracalne uszkodzenia mózgu, a w konsekwencji śmierć.

Kobietę w stanie głębokiej nieprzytomności przewieziono do Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Pracownik tej placówki przyznał w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, że pacjentka trafiła tam bez realnych szans na uratowanie życia. Tuż przed świętami lekarze stwierdzili zgon.

Śledztwo prokuratury w sprawie śmierci ciężarnej

Sprawą zajmuje się prokuratura. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, poinformował, że od 15 grudnia 2025 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów prowadzi postępowanie w sprawie narażenia pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zgłoszenie wpłynęło 12 grudnia i zostało złożone przez dyrekcję szpitala przy ul. Madalińskiego. Po śmierci kobiety śledztwo najprawdopodobniej zostanie rozszerzone, a kwalifikacja czynu zmieniona.

Tragedia ma także potężny wymiar rodzinny. Zmarła kobieta osierociła dwuletnie dziecko. Za kilka miesięcy miało urodzić się jej drugie.

Źródła: Gazeta Wyborcza

Super Express Google News
Lekarze z 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie przyszyli oderwany kciuk pani Wojciechowi
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CIĄŻA
SZPITAL WARSZAWA
WARSZAWA SZPITAL
CIĄŻA ZAGROŻONA