Nazwisko Katarzyny Zillmann od czasu występu w popularnym programie telewizyjnym zrobiło prawdziwą furorę w mediach. Choć emocje po finale nieco opadły, internautów nadal przyciąga każdy medialny ruch Kasi. W trakcie show wioślarka i jej taneczna partnerka Janja Lesar zaskarbiły sobie sympatię widzów. Obie panie postanowiły kontynuować przyjaźń (przyp.red. lub coś więcej) i wspólnie trenować, co regularnie dokumentują w mediach społecznościowych. Niedawno poszły o krok dalej i do swojej tańca wykorzystały wymagający gadżet.

Zobacz też: Szokujące słowa jasnowidza o Zillmann i Lesar. Prawda wyszła na jaw przed nowym rokiem

Pole dance na medal? Zillmann rozkręca sieć jak karuzelę

Kilka dni temu Zillmann i Lesar wybrały się na kolejne wspólne zajęcia, tym razem z pole dance. Pod okiem instruktorki próbowały trudniejszych figur i choreografii na rurze. Katarzyna podzieliła się nagraniem z treningu, prezentując sensualne i dynamiczne układy w rytm przeboju duetu t.A.T.u. Olimpijka żartobliwie dodała, że pole dance mogłoby stać się konkurencją olimpijską, a sama zdobyłaby złoty medal!

Halo Igrzyska! Mam do zaproponowania jeszcze jedną konkurencję - czytamy w sieci.

Wideo szybko zebrało setki komentarzy od fanów, którzy nie kryli zachwytu. Pojawiały się komentarze typu:

Oh my god… Czy jest na sali kardiolog, to jest dopiero petarda no i ta piosenka… i te bicepsy - czytamy w sieci.

Po zakończeniu związku z Julią Walczak olimpijka i jej taneczna partnerka, Janja Lesar, która również zakończyła wieloletni związek, mogły poświęcić czas wyłącznie sobie i wspólnym treningom. Ich bliska relacja, przyciąga uwagę mediów i fanów, którzy śledzą każdy krok w ich tanecznej przygodzie. Czy w końcu zdecydują się powiedzieć, że są razem?

Zobacz też: Janja Lesar nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"! POSZŁO O ZILLMANN

Zobacz naszą galerię: Pole dance na medal? Zillmann rozkręca sieć jak karuzelę

Sonda Lubisz Katarzyna Zillmann? Tak Nie Nie znam jej