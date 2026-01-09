Instagramowe konto Klaudii Halejcio pełne jest zabawnych filmików, które gwiazda nagrywa w przepięknych wnętrzach rozległej willi. Aktorka chętnie pokazuje swój dom wart miliony, świąteczne ozdoby, które zapewne też nie były tanie... Ostatnio jednak wyszła na zewnątrz, by pokorzystać z uroków zimy, która wyjątkowo dopisała śniegiem.

Czasem wystarczy zwykły spacer z sankami. Śnieg, cisza i ten specyficzny spokój, który pojawia się tylko zimą. Kiedyś śnieg był czymś normalnym, był co roku. Teraz czeka się na niego naprawdę długo. I nagle taki prosty spacer staje się czymś wyjątkowym - napisała Klaudia i opublikowała całą serię fotek z córeczką.

Zobacz także: Klaudia Halejcio wydała fortunę na świąteczne ozdoby! Choinkowy las, kilkumetrowe korale, bibeloty... Mało kogo na to stać

Ujęcia były urocze, śnieg bialutki, a młoda mama zgrabna i piękna. W kombinezonie wyglądała niczym modelka, która właśnie zeszła z wybiegu. Jednak spacer wcale nie był taki zwykły. Halejcio towarzyszyła fotografka Patrycja z Patrz Wspomnienie, kombinezon wart był krocie, a Klaudia pozowała nie tylko z saneczkami, ale i luksusowym autem... kolorystycznie dopasowanym do wdzianka.

Zobacz także: Klaudia Halejcio ma dom za 9 milionów, a sprzedaje stare ciuchy i zabawki w sieci. Tak brakuje jej kasy?

Zwykły spacer? Nie do końca. Kombinezon za 4,5 tys. zł, auto za pół miliona

Zdjęcia z wycieczki do ośnieżonego lasu to wyjątkowa pamiątka. Widać na nich radość, zabawę i świetnie spędzony czas, a także wspaniałą relację mamy i córki. Ale widać też kombinezon, który kosztuje aż ponad 4,5 tys. zł czy porsche za pół miliona. To się nazywa luksus!

Gwiazda we wpisie zaznaczyła, że wdzianko dostała w ramach wymiany barterowej. Auto z kolei to zakup sprzed kilku miesięcy. Porche Taycan 4S w wersji podstawowej kosztuje 550 tys. zł.

Zobacz także: Klaudia Halejcio miała brać ślub, a tu takie zachowanie. Narzeczony wprost: "Ludzie, bądźmy poważni"

Halejcio i jej partner uwielbiają drogie samochody i wcale tego nie ukrywają.

To nie jest mój pierwszy zakup samochodu dla Klaudii, bo niecałe pięć lat temu, jak się poznaliśmy i byliśmy w zasadzie w związku dwa miesiące, postanowiłem: tak, to jest kobieta życia. Ma urodziny we wrześniu, poznaliśmy się ledwie w lipcu i mówię: tak, kupię jej mercedesa, na pewno jej się przyda, bo wiem, że zastanawiała się, mówiła, że potrzebuje nowego samochodu. Pytałem się znajomych, czy to dobry pomysł. Oczywiście każdy mi odradził, mówili, że jestem wariatem - mówił Oskar Wojciechowski w nagraniu opublikowanym na YouTubie.

Trzeba przyznać, że Klaudia Halejcio w niebieskim stroju, pozująca na tle błękitnego samochodu i śniegu to widok niczym z magazynu.

Zobacz także: Dramat Klaudii Halejcio! Wybrała się do luksusowej restauracji i narzeka na potęgę. Już wiecie, gdzie nie jechać

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Hyży topless na urlopie z mężem. Zasłoniła się tylko dłońmi!

Klaudia Halejcio o swojej wielkiej posiadłości. Ciężko na nią pracowała! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.