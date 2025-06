Dramat Klaudii Halejcio! Wybrała się do luksusowej restauracji i narzeka na potęgę. Już wiecie, gdzie nie jechać

Klaudia Halejcio nie może narzekać na brak luksusów w swoim życiu. I ona, i jej ukochany wydają się mieć dość pokaźne zarobki, bo stać ich było na zakup (na kredyt) willi wartej kilka milionów zł. Utrzymanie ogromnego domu z wielkim terenem zewnętrznym oraz luksusowym basenem też musi kosztować majątek.

Ale Halejcio i jej partnera nadal stać na dalsze lub bliższe podróże. Nie odmawiają sobie niczego, a Klaudia przyznaje, że woli inwestować w dom niż np. drogie torebki z górnej półki.

Ostatnio zakochani wybrali się na rocznicowy wypad do Rzymu. I choć było pięknie i bardzo romantycznie, to niestety spotkała ich przykra niespodzianka. Gwiazdka Michelin nie pomogła.

Klaudia Halejcio z ukochanym w luksusowej włoskiej restauracji. Co za rozczarowanie!

Halejcio i jej partner, będąc w Rzymie, postanowili odwiedzić restaurację Aroma, którą wyróżniają lokalizacja i słynna gwiazdka Michelin. Lokal leży w pobliżu słynnego Koloseum, a z tarasu roztacza się wspaniały widok na ten zabytek. Gwiazdka oznacza, że klienci powinni dostać coś wyjątkowego - i danie, i obsługę.

Kiedy Klaudia zamówiła menu degustacyjne (cena to około 200 euro za osobę), srogo się rozczarowała. Oskar Wojciechowski, jej ukochany, też nie był zachwycony. I wcale nie chodziło o pieniądze, bo tę dwójkę stać na zapłacenie sporej kwoty za posiłek. Co poszło nie tak?

Halejcio narzeka na potęgę na danie za niemal 1000 zł

Klaudia nagrała cały filmik o wycieczce do restauracji. Pochwaliła lokalizację i widok... i to by było na tyle. To, o czym wspomniała w nagraniu umieszczonym w sieci, pokrywa się z komentarzami innych odwiedzających, którzy po spróbowaniu dań z menu wylewają gorzkie żale na portalach podróżniczych. Chodzi o stosunek jakości posiłków oraz ich wielkości do wysokiej ceny!

Mieliśmy przyjemność jadać w restauracjach z gwiazdkami Michelin - w Paryżu, Nowym Jorku, czasem z 1, czasem nawet z 3 gwiazdkami i te doświadczenia były... różne. Czasem zachwycały, czasem rozczarowywały. Niestety tym razem było to rozczarowanie. Smaki kompletnie do siebie nie pasowały, dania były nijakie, a niektóre z nich nie do końca dobrze przygotowane. Zabrakło pomysłu, harmonii. Obsługa? Poprawna, ale też bez wyjątkowej dbałości, której by się tutaj oczekiwało - opowiadała Halejcio.

Cóż, gwiazda przetestowała tę restaurację z daniami za prawie 1000 zł, abyście wy nie musieli!

Klaudia Halejcio o swojej wielkiej posiadłości. Ciężko na nią pracowała!