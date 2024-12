Klaudia Halejcio odwołała ślub z milionerem! "Wydarzyła się nieprzyjemna historia"

Klaudia Halejcio ogłosiła bardzo smutną decyzję. Nie jest to kolejny żart, z których znana jest influencerka. Tym razem to bardzo serio: ślub z Oskarem Wojciechowskim został odwołany. Co się stało? Halejcio opowiedziała o "bardzo nieprzyjemnym" wydarzeniu, które spowodowało jej decyzję. I co teraz będzie?