Gdy Klaudia Halejcio wprowadziła się do swojej posiadłości, media nie mogły przejść obok tego faktu obojętnie. Nowoczesny dom, ogromna przestrzeń i luksusowe wnętrza szybko stały się tematem dyskusji. Widzowie podziwiali detale, internauci komentowali wystój, a fani zasypywali aktorkę pytaniami o to, jak udało jej się osiągnąć taki sukces. Klaudia, zamiast ukrywać szczegóły, postanowiła mówić otwarcie – zarówno o spełnionym marzeniu, jak i trudzie, który się z tym wiązał.

Zobacz też: Halejcio migdali się z ukochanym na piasku. "Takich rzeczy się nie pokazuje"

W rozmowie z "Super Expressem" Klaudia Halejcio przyznała, że dom, który dzisiaj pokazuje w social mediach, był efektem wieloletnich starań, oszczędności i konsekwencji. Aktorkę zapytaliśmy, czy jest rozrzutna. Okazuje się dużą część jej zarobków, pochłania kredyt, który regularnie spłaca.

Kredyt, to jest faktycznie mój jakiś wydatek, a czy jestem super rozrzutną osobą, myślę, że nie. To dużo osób widzi. Wydaje mi się, że jestem trochę taką bardziej skrajnością, że są rzeczy, na które lubię sobie oszczędzić i wydać dużo pieniędzy, czyli dom był zawsze dla mnie dużym marzeniem, żeby go posiadać. Sprzedałam swoje nieruchomości, na które całe życie gdzieś tam pracowałam. No i to była taka inwestycja dla mnie najważniejsza. Jedni wydają na jakieś poszczególne mniejsze, nie wiem, np. drogie torebki. Dla mnie to, co jest w domu, żeby mieć piękny dom, z działką było takim priorytetem i takim marzeniem i coś, do czego dążyłam - mówi nam Klaudia Halejcio.