Julia Wieniawa poleciała do Dubaju. Wzięła ze sobą walizkę za krocie!

Taka to pożyje

Klaudia Halejcio to jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia, znana z takich produkcji jak "Złotopolscy" czy "Last Minute". Od pewnego czasu spełnia się również jako influencerka, regularnie dzieląc się swoim życiem w mediach społecznościowych. Jej związek z Oskarem Wojciechowskim budzi duże zainteresowanie, a każda ich wspólna publikacja jest szeroko komentowana. Para żyje na bardzo wysokim poziomie. Na co dzień mieszkają w wartej kilkanaście milionów willi, a także bardzo dużo podróżują.

Przeczytaj także: Klaudia Halejcio wywołała "aferę samolotową". Dziecko ma zawsze pierwszeństwo?

Klaudia Halejcio w czułych objęciach narzeczonego

Nagranie, które pojawiło się na Instagramie Klaudii Halejcio, rozczuliło jej fanów. Para migdali się w piasku, a dokładnie to Oskar Wojciechowski całuje swoją wybrankę, a ta śmieje się na głos. Wielu internautów było zachwyconych tą wymianą czułości.

Co za słodycz 😍❤️ ale przede wszystkim tak autentyczni jesteście... bardzo piekna miłość

Uwielbiam patrzeć na zakochanych ludzi 😍❤️ Miłość jest czymś cudownym ❤️Daje największego kopa do działania 🔥

Jesteście cudowni razem 😍❤️

Cudownie się na takie uczucie patrzy 😍

"Niesmaczne, żenujące, nie na miejscu"

Klaudia Halejcio świetnie bawiła się w objęciach narzeczonego, jednak nie każdy widz podzielał jej entuzjazm. Pojawiły się także głosy krytyki.

Fajnie, tylko naprawdę takie rzeczy się nagrywa tylko po to by pokazać innym?

Takie rzeczy się nie pokazuje - napisała jedna z internautek, a później doprecyzowała: - To jest bardzo już prywatna chwila intymności, całowanie się w taki sposób, dotykanie jej ciała, jakby gra wstępna, takich rzeczy nie powinno się pokazywać.. Za dużo na pokaz! Patrząc na tą scenę wydaje się to niesmaczne, żenujące, nie na miejscu, nie w guście.. ale widocznie wszystko jest na sprzedaż jak śpiewał kiedyś zespół De Mono.. To nie są zwykłe całusy i dotyk..

Oskar Wojciechowski – kim jest narzeczony Halejcio?

Oskar Wojciechowski to przedsiębiorca, który unika show-biznesowego zgiełku, jednak od momentu związania się z Klaudią Halejcio zyskał rozpoznawalność. Mężczyzna prowadzi dochodowy biznes związany m.in. z branżą finansową.

Romantyczne plany na przyszłość?

Choć Klaudia i Oskar doczekali się córki, wspólnie kupili dom, to wciąż nie zalegalizowali swojego związku. Para planuje jednak ślub.

Klaudia Halejcio nie boi się rachunków za prąd. Rozwiesiła w domu MILION lampek świątecznych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.