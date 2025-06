Klaudia Halejcio i jej partner Oskar Wojciechowski od lat przyciągają uwagę mediów swoją okazałą rezydencją. Willa o powierzchni ponad 500 m², którą para kupiła za 9 milionów złotych, po licznych ulepszeniach wyceniana jest dziś na około 12 milionów. Nieruchomość to prawdziwy pałac: prywatna siłownia, salon z kominkiem, baseny wewnętrzny i zewnętrzny, jacuzzi oraz liczne strefy relaksu tworzą przestrzeń rodem z katalogu wnętrzarskiego.

Fani Klaudii Halejcio doskonale znają te wnętrza i nic w tym dziwnego, bowiem często można je podziwiać na profilu instagramowym aktorki i influencerki. Czujni obserwatorzy od razu więc zauważyli, kiedy willa pojawiła się w nowym serialu "Netflixa".

POLECAMY: Halejcio migdali się z ukochanym na piasku. "Takich rzeczy się nie pokazuje"

Rezydencja Halejcio i Wojciechowskiego posłużyła jako plan zdjęciowy do serialu "Aniela" z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej, który niedawno zadebiutował na platformie Netflix. Influencerka potwierdziła te informacje w rozmowie z Pudelkiem:

Tak, to prawda - nasz dom pojawia się w serialu Aniela. Co ciekawe, to nie była nasza pierwsza współpraca z branżą filmową - od czasu do czasu udostępniamy naszą przestrzeń do projektów, które nas ciekawią i które są realizowane z poszanowaniem miejsca, prywatności i estetyki

– zdradziła Klaudia.

Choć Halejcio i jej partner mieszkają w prawdziwym pałacu, zapewniają, że materialne aspekty nie są dla nich najważniejsze.

Wbrew pozorom nie przywiązujemy się przesadnie do rzeczy w sensie materialnym. Dom to dla nas nie tylko prywatna przestrzeń, ale też coś, co żyje, ewoluuje i może mieć udział w czymś większym. [...] Najbogatsi wynajmują jachty, prywatne odrzutowce czy wille nie po to, by je 'sprzedać na godziny', ale by utrzymać w ruchu coś, co wymaga dbałości, i co może też dawać wartość innym