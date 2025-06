Netflix w tarapatach. Influencerka zarzuca serialowi "Aniela" kradzież wizerunku i uruchamia specjalną zbiórkę

"Aniela" z Małgorzatą Kożuchowską już na Netfliksie

11 czerwca na Netfliksie zadebiutował serial "Aniela", w którym główną rolę zagrała Małgorzata Kożuchowska. Produkcja opowiada o kobiecie z warszawskich wyższych sfer, która z dnia na dzień traci cały majątek i zostaje zmuszona do rozpoczęcia życia na nowo – tym razem w bloku. Próbując odzyskać córkę i poukładać sobie życie, Aniela trafia do nowego środowiska, w którym poznaje m.in. barwną kasjerkę Oliwkę.

Właśnie ta postać wzbudziła kontrowersje wśród internautów – a zwłaszcza u jednej znanej influencerki, która poczuła się wykorzystana.

Viola z Frogoshoposting kontra Netflix

Postać kasjerki Oliwki, granej przez Monikę Frajczyk, oprócz pracy w sklepie, tworzy zabawne filmiki w miejscu pracy. Jej historia i styl okazały się bardzo znajome dla fanów Violi – twórczyni profilu Frogoshoposting, która zasłynęła w sieci właśnie dzięki humorystycznym materiałom opartym na codzienności pracy w Żabce.

Viola zabrała głos po premierze serialu. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych oskarżyła twórców "Anieli" o kradzież wizerunku i kopiowanie jej pomysłów bez zgody:

Oprócz mojego pomysłu wziął właściwie treść mnie, cały mój pomysł na mnie samą, łącznie z odrostami na różowych włosach

– napisała.

Spotkanie z reżyserem i brak umowy. "To miał być tylko pomysł"

Co ciekawe, Viola przyznała, że kilka lat temu spotkała się z reżyserem "Anieli". Jak twierdzi, miał on wstępnie proponować współpracę przy postaci inspirowanej jej osobą, ale nigdy nie doszło do podpisania umowy ani formalnego przekazania praw do jej historii czy wizerunku.

Połączyły mi się kropki, jak zobaczyłam, kto jest reżyserem. Kilka lat temu gość zaprosił mnie na rozmowę o tym, że chciałby włączyć mnie w pracę nad postacią w serialu, który może kiedyś wyjdzie na Netfliksa, który będzie w jakiś sposób inspirowany moją postacią. Żadnej umowy ani przekazywania praw autorskich do mojej tożsamości nie było. Mówił, że raczej to nie przejdzie, ale wstępnie chętnie o tym ze mną pogada, bo myśli, że to fajny pomysł. "Ja w serialu Netflixa" kilka lat temu pomyślałam, że spoko. Fajnie, że moja postać jest na tyle inspirująca i że będę miała wpływ na to, będę mogła popracować przy takiej produkcji. Później jakoś kontakt gdzieś się urwał, ja nie zapisałam numeru i po kilku latach dzisiaj dostaję takie wiadomości. To jest jakiś fever dream, nie wiem, co ja o tym mogę powiedzieć

– napisała twórczyni profilu Frogoshoposting.

Viola zbiera na prawnika. "Sama tego nie dźwignę"

W związku z sytuacją Viola postanowiła uruchomić zbiórkę na prawnika, który miałby pomóc jej w walce o prawa do własnego wizerunku. Jak przyznała, wcześniej unikała podobnych kroków, ale tym razem skala sprawy ją przerosła:

Zazwyczaj jestem ostatnia do takich rzeczy. Przy poprzedniej dramie tak bardzo chciałam tego uniknąć, że nie poszłam w sądzenie się, chociaż mogłam. Tym razem też o piszecie do mnie całymi tabunami i chyba macie rację. Sama tego nie dźwignę.

Influencerka poinformowała, że szuka doświadczonego prawnika – "kogoś konkretnego od zadań specjalnych" – i prosi obserwatorów o polecenia. Link do zbiórki zamieściła na swoim profilu.

