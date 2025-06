Czy to bezpieczne?! Małgorzata Kożuchowska jeździ wypasionym porshe w fantazyjnych butach z wielkim obcasem!

Małgorzata Kożuchowska (54 l.) to prawdziwa dama! Ostatnio paparazzi przyłapali ją wystrojoną i ufryzowaną. Ale to nie koniec. Gwiazda zatrzymała się na stacji benzynowej, a gdy wysiadła z wypasionego porsche, oczom fotografów ukazał się zaskakujący widok. Aktorka paradowała w fantazyjnych obcasach! Nie dość, że były wysokie, to jeszcze o dziwacznym kształcie. Jak w tym obuwiu prowadzić auto? Czy to bezpieczne?