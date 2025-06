Klaudia Halejcio oszczędza na drogich torebkach. Kredyt za willę wartą 9 mln zł nie spłaci się sam!

Paulina Koziejowska o relacji z Maciejem Orłosiem. To on pomagał jej w najtrudniejszych momentach!

Klaudia Halejcio ma powody do dumy. Od dzieciństwa pracowała na to, by niewiele po trzydziestce móc chwalić się wspaniałym, ogromnym (ponad 500 m2!) domem wartym aż 9 milionów złotych. Wokół willi rozciąga się wielki ogród z wysokimi drzewami, a obok tarasu znajduje się strefa relaksu z dużym basenem (260 m2), za którą aktorka i jej narzeczony mieli zapłacić około 2 miliony złotych.

Gwiazda w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że nie wydaje pieniędzy na rzeczy zbędne, za to inwestuje w swoją ukochaną nieruchomość, o której od dawna marzyła. Niestety, wciąż musi spłacać kredyt.

Klaudia Halejcio oszczędza na drogich torebkach. Willa sama się nie opłaci

Aktorka i jej partner, biznesmen Oskar Wojciechowski, wraz z 4-letnią córeczką Nel mieszkają w bajecznej willi. Aż trudno uwierzyć, że wybudowano ją na warszawskim Ursynowie, a nie w Hollywood. W rozmowie z "Super Expressem" Klaudia wyznaje, że dom to jej największy wydatek.

Co miesiąc płacimy za kredyt. I to faktycznie jest wydatek! A czy jestem super rozrzutną osobą? Myślę, że nie. Są we mnie skrajności. Są rzeczy, na które lubię sobie oszczędzić i wtedy wydać dużo pieniędzy. Posiadanie domu było dla mnie zawsze dużym marzeniem. Sprzedałam swoje nieruchomości, na które całe życie pracowałam w filmach i serialach. Bo to była dla mnie najważniejsza inwestycja. Jedni wydają na drogie torebki. Dla mnie to, żeby mieć piękny dom z działką, jest priorytetem. Zawsze do tego dążyłam - mówi nam Klaudia.

34-letnia aktorka jest dumna ze swojego standardu życia. Nic dziwnego!

Jej "dom z działką" to w rzeczywistości luksusowa posiadłość z sauną, basenem, ośmioma pokojami i 1,2-hektarowym ogrodem. Negatywne komentarze na temat przepychu rezydencji Klaudii nie ruszają.

Jest to jakaś miara mojego sukcesu, że mi się udało to samodzielnie, razem oczywiście z partnerem, bo pewnie sama w życiu bym nie podołała i tego nie kupiła... Natomiast w momencie, w którym się połączyliśmy we dwójkę, mieliśmy taką możliwość, żeby kupić. Ja jestem z siebie bardzo dumna, że w tym wieku mogę sobie pozwolić na taką historię - mówi aktorka w rozmowie z "Super Expressem".

