"Zrobiona" Klaudia Halejcio włożyła kij w mrowisko. Mamy mogą wszystko? "Mąż milioner to taki szczegół"

Kilka dni temu Klaudia Halejcio oznajmiła na swoim instagramowym profilu, że zebrała babską ekipę, z mamą i córeczką włącznie, i leci na wakacje.

Lecimy! Dostałam zaproszenie na małą grudniową odskocznię, więc spakowałam nie tylko siebie, ale i całą paczkę – mama, Nelcia, no i moje niezastąpione przyjaciółki! Decyzja była szybka: zmieniamy destynację na coś bardziej egzotycznego. Witaj, Omanie! - napisała.

Klaudia Halejcio bawi się na wakacjach. Ale zdjęcia!

Wkrótce Klaudia Halejcio zaczęła dodawać zdjęcia z hotelu, basenu, wodnych szaleństw na skuterze. Opublikowała też minisesję, do której pozowała ubrana w seledynowy zestaw złożony z długiej spódnicy z ekstremalnym rozcięciem i kusego, stanikowego topu.

Wdzianko ładnie kontrastowało z opaloną skórą aktorki i podkreślało jej smukłą figurę. Jeśli dodamy do tego piękny makijaż, rozwichrzone włosy i zachodzące słońce, otrzymamy efekt godny pozazdroszczenia.

W sieci posypały się komplementy, ale nie tylko. Bo Halejcio opisem włożyła kij w mrowisko.

Afera na instagramowym profilu Klaudii Halejcio. Poszło o to, że mamy mogą wszystko

Zdjęcia Halejcio wywołały masę zachwytów (serduszko od Agnieszki Kaczorowskiej!), tym bardziej że aktorka pozowała z uroczą córeczką. Jednak opis okazał się trudny do przełknięcia dla wielu fanów i fanek gwiazdy. Aktorka stwierdziła bowiem, że mamy mogą wszystko - prezentować się bajecznie, rozwijać karierę i robić to, co chcą robić. No i się zaczęło!

Ile razy słyszałaś, że będąc mamą, nie możesz wyglądać pięknie? Prowadzić biznesu? Być sobą? Robić tego, co lubisz, co chcesz? I mieć czas dla siebie? A jednak… Możesz wszystko - napisała Halejcio.

Część osób śledzących jej profil zgodziło się z tym twierdzeniem, część uznało, że słowa aktorki są doskonałym odzwierciedleniem prawdy i inspirują. Ale spore grono wyśmiało gwiazdę, która przecież na co dzień żyje w luksusach, mieszka w willi wartej kilka mln zł i otoczonej parkiem z basenem.

Halejcio, choć pracuje i swoje w życiu zarobiła, na co dzień może liczyć na finansowe wsparcie narzeczonego-milionera, a przy dziecku pomaga jej ukochana mama. Wiele Polek na podobną pomoc nie może liczyć, a większość o milionach na koncie może jedynie pomarzyć.

Internauci komentują

Internauci ostro potraktowali Halejcio.

Nie do końca to takie proste jak piszesz - stwierdziła jedna z osób.

Aktorka odpisała: "A ja nie napisałam, że to proste".

Mąż milioner to taki szczegół małym druczkiem - dodał ktoś inny.

Wówczas gwiazda też zareagowała:

Jak ja pracowałam, to ty jeszcze kozy z nosa jadłeś. Bo co, jak jestem kobietą, to muszę być na utrzymaniu?

Później Halejcio już nie wdawała się w dyskusje, a internauci komentowali:

"Z tym multitaskingiem to proszę przestać. Straszna presja jest na kobiety w dzisiejszych czasach - dziecko, kariera, prowadzenie domu?? Czym jeszcze obciążyć kobiety?? To jest psychiczna nagonka, bieg szczurów. Pani ma opiekunki, babcie, kasę. My inne kobiety często możemy liczyć tylko na siebie", "Można być samodzielną mamą i jednocześnie pełnić masę innych ról, ale potrzebne jest WSPARCIE. Nie wmówi mi nikt, że bez żadnego wsparcia można wszystko osiągnąć", "Wszystko można, mając pieniądze. Proszę to napisać samotnym mamom, które ledwo wiążą koniec z końcem".

"Szerzenie takich farmazonów powinno być karalne... a już na pewno wypowiedziane z ust kogoś, kto ma takie zaplecze, to czysta krzywda", "Nie możecie mieć też do niej pretensji o takie słowa. Po prostu Klaudia nie doświadczyła macierzyństwa takiego bez wsparcia babci, czy pani, która ogarnia dom. I dlatego uważa, że to się da łączyć. Nie, jeśli nie masz niczyjego wsparcia. Wtedy przychodzisz z etatu i często zmęczona musisz jeszcze zająć się np. dwójką dzieci, domem, a kiedy czas dla siebie?".

