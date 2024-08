Halejcio zrobiła "tour po chacie". Pokazała WSZYSTKIE wnętrza swojej willi. W pralni możnaby zamieszkać

Co za wiadomości!

Willa Klaudii Halejcio to przykład luksusowego, nowoczesnego domu, który łączy w sobie elegancję z funkcjonalnością. Dom influencerki wzbudza ogromne zainteresowanie ze względu na imponujący wygląd i luksusowe wykończenie. Klaudia często dzieli się zdjęciami swojego domu na Instagramie, co pozwala fanom podziwiać wnętrza jej willi. Chętnie dzieli się też swoimi doświadczeniami związanymi z urządzaniem posiadłości.

Halejcio zrobiła "łopatologiczną" reklamę swojej willi

Tym razem poszła o krok dalej, bo zorganizowała wycieczkę po swoim domu, wszystko nagrała i zmontowała w filmik w konwencji absurdalnych reklam, na których puncie oszalał w ostatnich dniach TikTok i nie tylko.

Końcowy efekt wrzuciła na Instagram, dzięki czemu możemy lepiej przyjrzeć się nawet najbardziej prywatnym zakątkom domu Klaudii Halejcio i Oskara Wojciechowskiego. Willa celebrytów znajduje się na obrzeżach Warszawy, w jednej z bardziej prestiżowych dzielnic. Dom jest duży, ma kilka pięter oraz duży ogród.

Dla tych, co zawsze pytają: gdzie kibel, gdzie kawa, gdzie śpimy. Prościej się nie da! Znacie to uczucie?

- napisała w opisie.

Tak mieszka Klaudia Halejcio. Prywatny staw, siłownia basen

Ogromny salon, przestronna i bardzo wysoka jadalnia, piękna kuchnia i przytulne sypialnie to standard. Co poza tym? Siłownia, sauna, domowe kino z wielkim ekranem i wygodnymi fotelami, luksusowy barek, ogromne jacuzzi wewnątrz i odkryty basen na zewnątrz. Do tego pralnia wielkości salonu w przeciętnym mieszkaniu, ogródek warzywny i prywatny staw.

Wnętrza willi są urządzone w nowoczesnym stylu, z naciskiem na elegancję i minimalizm. Dominują stonowane kolory, takie jak biel, szarość, czerń, oraz akcenty złota. To naprawdę robi wrażenie. Zobaczcie sami w naszej galerii.

