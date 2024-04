Pokazali, jak kupują lambo za 3,5 miliona. Internauci urządzili pod postem festiwal śmieszków

Filip Chajzer szczerze o hejcie po śmierci syna. Straszne, co zrobili ludzie, by zhejtować dziennikarza!

Na pierwszy rzut oka widac, że Klaudia Halejcio uwielbia swoje życie. Trudno się jej dziwić. Mimo niełatwych początków i skoromnego dzieciństwa, teraz może cieszyć się pełnia obfitości pod każdym względem. Ma wspaniałego narzeczonego, z którym już wkrótce stanie na ślubnym kobiercu, wspaniałą córeczkę, mamę skłonna pomagać jej w każdej sytuacji, a do tego piękny dom. Dodatkowo celebrytka spełnia się zawodowo, a jej praca influencerki przynosi wymierne korzyści. W garażu stoi piękne fioletowe Lamborgini, do którego swego czasu aktorka dobierała pod kolor szpilki. Teraz obok niego stanęło drugie, zupełnie wyjątkowe. Narzeczony celebrytki spełnił swoje marzenie o Lamborghini Revuelto. Za takie auto, trzeba zapłacić 3,5 mln. zł, nikt w Polsce nie ma jeszcze tego modelu. Para pochwaliła się w sieci momentem zakupu. Zrobili to oczywiście w swoim stylu - z humorem.

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski pokazali jak kupują Lamborgini za 3,5 MILIONA

Jako że wizyta w salonie luksusowych samochodów, nie jest codziennością, Halejcio postanowiła ja uwiecznić. Przy okazji stworzyła swego rodzaju filmik reklamowy, który bardzo spodobał się internautom. Na filmiku widać, jak jednym sprytnym posunięciem zadbała o to, by jej ukochany spełnił swoje marzenie o zielonej strzale. Podobno wystarczyło 2,5 sekundy. Większości obserwujących się podobało, nawet bardzo. Pod postem zaroiło się od żarcików i gratulacji. "Chyba nie był drogi, bo płatność zbliżeniowa przeszła bez pinu?", "Zrobię tak z mężem w sklepie z płytkami przy naszej wykończeniówce to złoto", "Pożyczcie mi tej karty na 2,5 sekundy", "Kurde tylko czy to można przerobić na gaz", "No ładny, ładny kupię se w przyszłym miesiącu" - żartowano w najlepsze.

