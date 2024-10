Klaudia Halejcio w Turcji płaci 3 tysiące za noc, by odpocząć od willi w Warszawie wartej 9 milionów

Klaudia Halejcio zamieniła willę w Polsce na willę w Turcji

Klaudia Halejcio na co dzień żyje w potężnej, luksusowej willi pod Warszawą, w której może korzystać z takich luksusów jak wanna, sauna, pralnia czy siłownia. Dom z imponującym ogrodem jest wart 9 milionów złotych. Ostatnio, by odpocząć oczywiście, gwiazda udała się wraz z ukochanym Oskarem na wakacje... Do innej willi z basenem.

Para wybrała willę, która jest częścią pięciogwiazdkowego resortu Regnum Carya Golf & Spa Resort, który mieści się w południowo-zachodniej Turcji, a dokładniej w miejscowości Belek, na obrzeżach miasta Antalya. Mają tam do dyspozycji między innymi prywatną plażę i liczne lokale gastronomiczne, w tym aż 9 barów. Mogą też raczyć się aż 4 odkrytymi basenami. Do tego dochodzi taras słoneczny do opalania, strefa SPA do relaksu, piękny ogród, a nawet... amfiteatr.

Klaudia Halejcio na luksusowych wakacjach

Klaudia Halejcio pochwaliła się w sieci, że z ukochanym partnerem wyjechali bez 3-letniej córeczki, Nel. Wybrali na swój wypoczynek popularny wśród polskich turystów kierunek - Turcję. Rodacy często wybierają ten kraj ze względu na pogodę i przystępne ceny, ale Klaudii chyba przyświecało co innego, bo z partnerem zatrzymali się w... luksusowej willi z basenem. Najwyraźniej przywykli do takich warunków w domu, więc ciężko by im było zejść z tego poziomu. Piękna lokalizacja którą wybrali na wypoczynek robi wrażenie i nic dziwnego - ceny noclegu w tym miejscu zaczynają się od... 3 tysięcy złotych za noc, a to najlepsza możliwa oferta. Za lepszej jakości apartamenty trzeba zapłacić o wiele więcej, wydali więc na urlop kilkadziesiąt tysięcy. Tak trzeba żyć!

Oczywiście aktorka chętnie chwali się w sieci luksusami na wakacjach, kolejnymi stylizacjami i błogim wypoczynkiem. Jej konto na Instagramie dosłownie zasypały piękne obrazki, które w niejednym mogą budzić zazdrość.

