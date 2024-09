Klaudia Halejcio przygodę z polskim show-biznesem rozpoczęła jako młoda dziewczyna. Dziś kobieta ma już 33 lata i spełnia się głównie jako influencerka. Chętnie chwali się w swoich mediach społecznościowych prywatnymi zdjęciami. Niedawno zaprezentowała serię fotek oraz nagrań z wyremontowanego pokoju swojej córeczki. Wnętrza prezentują się rewelacyjnie!

Klaudia Halejcio prezentuje w sieci pokój córeczki

Klaudia Halejcio bardzo chętnie informuje wiernych fanów o swoim życiu prywatnym. Niedawno zaprezentowała, jakie zmiany zaszły w jej domowym gniazdku. Pokazała, jak wygląda pokój jej ukochanej córeczki. Wnętrze głównie zostało utrzymane w bielach oraz beżach. Trzeba przyznać, że taka kolorystyka jest wśród gwiazd w ostatnim czasie szalenie popularna.

W pokoju dziewczynki nie zabrakło zabawek. Duży domek dla lalek czy drewniany konik to z pewnością marzenie niejednej dziewczynki, czy chłopca. Sporą atrakcją w pokoiku jest też wiklinowy kosz na kółkach, w którym córka Klaudii może przewozić pluszaki.

Życie prywatne Klaudii Halejcio

Klaudia Halejcio od 2014 do 2016 roku była związana z tancerzem Tomaszem Barańskim, którego poznała podczas treningów do programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Niestety ich związek nie przetrwał próby czasu. Od 2020 roku jej partnerem życiowym jest przedsiębiorca Oskar Wojciechowski, z którym mieszka na warszawskim Ursynowie w pięknej willi. W 2023 roku para zaręczyła się. Zakochani doczekali się córeczki Nel. Pociehca gwiazdy urodziła się w 2021 roku.

