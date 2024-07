Klaudia Halejcio: "Moje dziecko jest zawierzone Maryi". Twierdzi, że już raz umarła

Umarła legenda Hollywood! To on stworzył "Titanica" i "Avatar"

Klaudia Halejcio zaczynała swoją karierę jako mała dziewczynka. Dziś jej śladem podąża 3-letnia Nel, która już sama stała się gwiazdą Instagrama. Mama i córka są przepiękne i przyciągają uwagę prawie miliona obserwatorów. Halejcio często pokazuje dziecko w różnych śmiesznych sytuacjach. Tym razem opowiedziała o sytuacji, jaka zdarzyła się podczas usypiana małej Nel. Aż ciarki przechodzą!

"Każdy już tam był"

- Powiem wam, co ja wczoraj przeżyłam! Moje dziecko mówi tak: "Mamusiu, ty wiesz, że ja już kiedyś raz umarłam"? - zaczęła swoją opowieść o córce Halejcio.

- Nelusia, co ty mówisz?

- No, ja już raz umarłam! Stałam w kolejce, wszyscy stoją.

- Kto?

- Każdy już tam był!

W tym momencie nagrania gwiazda łapie się za głowę i zaczyna opowiadać, jak bardzo była zdziwiona słowami swojej 3-letniej córki. Jak twierdzi Halejcio, ona i jej partner nigdy w życiu nie poruszyli z Nel tematu śmierci. Ale za chwilę gwiazda znów przechodzi do poważniejszej części tematu i wyznaje, co odczuwała podczas opowieści córeczki.

"Czasem mam takie wizje"

- Słuchajcie mnie przeszły takie ciarki po ciele - wyznała gwiazda. - Ja generalnie wiem, że moje dziecko jest zawierzone Maryi, ja to zrobiłam, ja mam różne odczucia, jestem mega wierząca. Czasem mam takie wizje i totalnie wierzę też w energię i wszystko... Jak ona była mała, no to faktycznie - Oskarowi już mówiłam, on pamięta - ona miała w pewnym momencie jakieś takie dziwne, jakby ktoś do niej przychodził...

Halejcio znana jest z ról w bardzo znanych filmach i serialach, takich jak: "Popiełuszko, wolność jest w nas", "Złotopolscy", "13 posterunek", "Kasia i Tomek", "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe", "Przepis na życie", "Komisarz Alex", "O mnie się nie martw", "Komisarz mama". Gwiazda studiowała także psychologię społeczną w Wy ższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Prywatnie od kilka lat związana jest z biznesmenem, Oskarem Wojciechowskim, para wychowuje razem 3-letnią Nel.

