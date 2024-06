Klaudia Halejcio wybiera samochody pod kolor ciuchów. Ceny kilku jej aut zwalają z nóg! Lambo za 2 mln to jeszcze nic!

Klaudia Halejcio dobiera samochody pod kolor ubrań

Taka to pożyje. Gdy Klaudia Halejcio opuszcza swoją willę za 9 mln złotych i wyrusza do miasta, ma do dyspozycji kilka różnych aut. Jak wyśledziliśmy, wybiera te, które pasują do jej stylizacji. Tak więc, gdy aktorka założyła zielony płaszczyk, wsiadła za kierownicę zielonego lamborghini, które jest warte aż 3,5 mln złotych. Gdy zaś wskoczyła w różowe sandałki na wysokiej szpilce najbardziej pasowało do nich jasnofioletowe lambo warte niewiele mniej. Ostatnio zaś Klaudia wpadła do ulubionej restauracji celebrytów w centrum Warszawy. Miała na sobie białą koszulę i jasne spodnie. Nie zdziwiliśmy się więc, gdy okazało się, że wracając do domu wsiadła do swojego białego mercedesa. Ono z kolei jest warte "jedyne" 200 tys. zł.