Ślub Klaudii Halejcio i Oskara Wojciechowskiego

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wiodą bajeczne życie w luksusowej willi, która ma być warta co najmniej około 9 mln złotych. Zaręczyli się już w pierwszej połowie 2023 roku. Wydawało się, że ślub aktorki i bogatego biznesmena odbędzie się w tym samym roku. Pojawiły się jednak pewne komplikacje. - To jest drażliwy temat, za który Oskar jest na mnie bardzo obrażony. Obiecałam, że zorganizuje ślub już w zeszłym roku, ale nic nie zorganizowałam. Ciężko mi to idzie - przyznała bez ogródek Klaudia Halejcio w rozmowie z portalem Jastrząbpost.pl. - Ja jestem taką osobą, która kocha piękne przyjęcia, jestem estetką, chciałabym, żeby to było wyjątkowe, że aż nie umiem się za to zabrać, bo to mnie stresuje - dodała. W końcu jednak ślub Klaudii Halejcio i Oskara Wojciechowskiego się odbędzie! - Jedyne co mogę ujawnić, to że nasz ślub odbędzie się w tym roku, w te wakacje. Więc tak, ten wyjątkowy moment zbliża się wielkimi krokami - potwierdziła w mediach społecznościowych aktorka. Jest jednak coś, co może jeszcze mocno poróżnić zakochanych.

Klaudia Halejcio zaproponowała narzeczonemu zmianę nazwiska

Chodzi o nazwisko, które po ślubie ma nosić Klaudia Halejcio (jeszcze). Aktorka nie dopuszcza rezygnacji ze swojego panieńskiego nazwiska, na które latami pracowała. Przecież jeszcze jako mało dziewczynka występowała w kultowym serialu "Złotopolscy". Klaudia Halejcio wpadła za to na inny pomysł - ciągle uchodzący za bardzo oryginalny. Wielu facetów na taką propozycję by się wkurzyło. Zdumiewa, co aktorka zaproponowała bogatemu narzeczonemu! - Zaproponowałam Oskarowi, żeby przyjął moje nazwisko - wyznała aktorka. Nie wiemy, co na to Oskar Wojciechowski. Nie jest wykluczone, że zwycięży rozwiązanie kompromisowe. Celebrytka zdradziła, że zastanawia się nad podwójnym nazwiskiem. Całkowita zmiana nie wchodzi w rachubę. - Może dodam sobie dodatkowe, ale decyzja jeszcze nie zapadła - zaznaczyła Klaudia Halejcio.

