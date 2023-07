Awantura o ślub Klaudii Halejcio! Narzeczony obrażony. Pikantne szczegóły

Klaudia Halejcio zaręczyła się z Oskarem Wojciechowskim. Kiedy ślub?

Klaudia Halejcio od dawna mieszka w bajecznej willi ze swoim narzeczonym Oskarem Wojciechowskim. Parze dwa lata temu urodziła się córeczka, ale ze sformalizowaniem swojego związku - jak widać - się nie spieszyli. W końcu jednak biznesmen oświadczył się Klaudii Halejcio i... no właśnie - na tym na razie operacja "ślub" chyba się zakończyła. - Najlepsze co może Ci się w życiu przytrafić to spotkać osobę, która ma tak samo nie po kolei w głowie jak Ty. Możecie wreszcie wszystko razem robić nie po kolei. Prawidłowa kolejność powinna być taka: Ślub - wspólne mieszkanie - dziecko: My robimy dokładnie odwrotnie! Będzie ślub! - poinformowała w mediach społecznościowych aktorka znana m.in. z serialu "Złotopolscy".

Narzeczony obrażony, Klaudia Halejcio nie może się zebrać z organizacją ślubu

Gdy się powie "A", trzeba powiedzieć "B". Kiedy zatem Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski powiedzą sobie "tak"? Sprawa jest nieco skomplikowana. - To jest drażliwy temat, za który Oskar jest na mnie bardzo obrażony. Obiecałam, że zorganizuje ślub już w zeszłym roku, ale nic nie zorganizowałam. Ciężko mi to idzie, ale tutaj jest Iza (Janachowska - red.) i mówi - proszę cię, pogadajmy o tym, ja ci we wszystkim pomogę. Jeszcze nie wiem, na kogo się zdecyduję, ale niewątpliwie potrzebuję pomocy, żeby zacząć działać. Ja jestem taką osobą, która kocha piękne przyjęcia, jestem estetką, chciałabym, żeby to było wyjątkowe, że aż nie umiem się za to zabrać, bo to mnie stresuje - wyznała bez ogródek Klaudia Halejcio w rozmowie z Jastrząb Post. Jak długo jej ukochany jeszcze będzie musiał czekać?

