Kim jest narzeczony Klaudii Halejcio? Oskar Wojciechowski za pierścionek zapłacił fortunę

Klaudia Halejcio potwierdza zaręczyny! Teraz czas na ślub

Klaudia Halejcio na swoim Instagramie potwierdziła, że ukochany oświadczył się jej, a ona odpowiedziała "Tak". "Najlepsze co może Ci się w życiu przytrafić to spotkać osobę, która ma tak samo nie po kolei w głowie jak Ty. Możecie wreszcie wszystko razem robić nie po kolei. Prawidłowa kolejność powinna być taka: Ślub - wspólne mieszkanie - dziecko :) My robimy dokładnie odwrotnie! Będzie ślub!" - napisała wyraźnie szczęśliwa i zaprezentowała olbrzymi pierścionek zaręczynowy, który mógł kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Oskar Wojciechowski - kim jest narzeczony Klaudii Halejcio?

Oskar Wojciechowski ma 31 lat i jest przedsiębiorcą. Posiada profil na Instagramie, który śledzi ponad 8 tys. osób, ale nie zamieszcza na nim zdjęć. Z informacji zamieszczonych na jego stronie wynika, że pracuje od wczesnych lat. "Można powiedzieć, że jestem weteranem marketingu internetowego. Pierwszy dochodowy biznes w sieci prowadziłem już w wieku 13 lat. Obecnie stoję na czele kilku dużych, prężnie rozwijających się spółek z obszarów social media, nowych technologii, platform e-commerce oraz branży finansowej. We wszystkich firmach zatrudniam ponad 100 osób. Moje agencje obsługują największe budżety marketingowe dla polskich i globalnych marek" - pisze.

Oskar Wojciechowski przyznaje: Praca to moje życie

"Praca to moje życie. Przynajmniej na tym jego etapie. Wszystkie projekty, które tworzę i w które się angażuję, wypływają z mojej pasji dokonywania zmian. Bycia u ich źródła. Wierzę, że wytrwałością i determinacją można osiągnąć wszystko. I patrząc przez pryzmat lat, można powiedzieć, że to działa" - dodał.

Co o swoim ukochanym powiedziała Klaudia Halejcio? - Pojawił się w moim życiu ktoś dla mnie ważny. Ma na imię Oskar. Znajomi żartują, że mogę już kończyć karierę aktorską, bo już swojego Oscara zdobyłam. Chociaż to tak naprawdę to on zdobył mnie. Poznaliśmy się przez wspólnego znajomego. Oskar jest biznesmenem i z dużym powodzeniem działa w branży internetowej. Więcej nie zdradzę, ale pewnie wkrótce dowiecie się więcej, bo mamy również wspólne plany biznesowe - wyznała w rozmowie z "Party".

Od kilku miesięcy Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski mieszkają w luksusowej willi za 9 mln złotych. 2 czerwca 2021 roku na świecie pojawiła się ich córeczka.

