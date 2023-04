Tak Klaudia Halejcio udekorowała willę za 9 milionów na święta! Opadły wam szczęki?

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" spadła z anteny Polsatu! Co się stało?

Klaudia Halejcio to aktorka, która od pewnego czasu idzie z duchem czasu i spełnia się nade wszystko jako influenserka na Instagramie. Gwiazda z zapałem relacjonuje swoje luksusowe życie z milionerem Oskarem Wojciechowskim i 3-letnią córeczką Nel. Jedni kipią wtedy z zazdrości, inni złośliwie komentują, a jeszcze inni oglądają to wszystko niczym relację z willi Blake'a Carringtona i chcą coraz więcej. Z okazji świąt Wielkanocy Klaudia Halejcio znów zaprosiła fanów do swojej rezydencji! Warta dziewięć milionów złotych willa została bogato udekorowana na Wielkanoc. Klaudia Halejcio pokazała wszystko ekipie "Dzień Dobry TVN". Wśród dość zimnych, wielkich marmurów tym razem widzimy różowe zwierzęta i wesołe kwiaty. Trzeba przyznać, że Klaudia lub jej dekoratorzy ozdobili dom w ciepły i oryginalny sposób. Może powinni zostawić wszystko na swoim miejscu na stałe?

"Spędzamy z Nelusią święta i ona strasznie chciała tę owcę, którą widzieliście tutaj na schodach"

Tak Klaudia Halejcio mówiła ekipie TVN o swojej tegorocznej Wielkanocy: "W tym roku na spokojnie, dlatego że właściwie spędzamy święta sami. Rodzice tylko przyjeżdżają na śniadanko i później każdy ma chill, ale zazwyczaj jest tłum ludzi. Spędzamy z Nelusią święta i ona strasznie chciała tę owcę, którą widzieliście tutaj na schodach, więc poszła stylistyka bardziej pod tę owcę i stwierdziłam, że będzie tak kolorowo, dziewczęco, świątecznie, różowo, a w przyszłym roku wymyślimy coś innego" - powiedziała Klaudia Halejcio.

