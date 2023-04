Klaudia Halejcio wychodzi za mąż! Gwiazda potwierdza zaręczyny z Oskarem Wojciechowskim

Klaudia Halejcio zdobyła sławę grając w serialu "Złotopolscy", ostatnio mogliśmy oglądać ją między innymi w "Gierku". Jak wiele innych gwiazd, aktorka chętnie dokumentuje swoje życie i pokazuje zdjęcia czy filmiki na swoim koncie na Instagramie. A ma co dokumentować! Odkąd gwiazda związała się z bajecznie bogatym biznesmenem Oskarem Wojciechowskim, można tu mówić o życiu jak w Madrycie. Klaudia Halejcio mieszka w willi za dziewięć milionów, którą regularnie dekoruje na różne sposoby. Razem z Oskarem doczekali się też małej córeczki Nel. A co ze ślubem? Czy para w ogóle go planuje? Jak się teraz okazało, zdecydowanie tak! Na palcu Klaudii znalazł się piękny pierścionek, a gwiazda potwierdziła zaręczyny.

"My robimy dokładnie odwrotnie! Będzie ślub!"

"Najlepsze co może Ci się w życiu przytrafić to spotkać osobę, która ma tak samo nie po kolei w głowie jak Ty. Możecie wreszcie wszystko razem robić nie po kolei. Prawidłowa kolejność powinna być taka: Ślub- wspólne mieszkanie - dziecko: My robimy dokładnie odwrotnie! Będzie ślub! #powiedzialamtak #wspomnienie #tajemnicapierscionka 💍 #dawnotemu #szczesliwaja #kocham" - napisała Klaudia Halejcio, pokazując dłoń z pierścionkiem zaręczynowym. Na innych zdjęciach widzimy szczęśliwą parę w momencie zaręczyn. "Najpiękniej jest żyć w zdrowiu, miłości i szczęściu PO SWOJEMU ❤️ Brawo! Jedyna słuszna kolejność, to taka, jaką sami Wy ustalacie", "A kto powiedział, że jest jedna słuszna kolejność? Gratuluję. To będzie piękne wydarzenie z córeczką u boku" - cieszą się fani Klaudii.

