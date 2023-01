Klaudia Halejcio wpędza młode dziewczyny w kompleksy? Internauci nie mają litości

Klaudia Halejcio w ogniu krytyki. Poszło o kilogramy

Klaudia Halejcio szumnie zapowiedziała, że zamierza podjąć walkę ze zbędnymi kilogramami. - Ciężko się zmotywować do ćwiczenia, ale kilka dni z dobrym jedzeniem robi swoje 😅 Ilość luster w moim domu nie pomaga 🙈 zatem wróciłam i już planuje rozpoczęcie wdrożenia planu: ZBĘDNE KILOGRAMY ŻEGNAM - napisała Halejcio na Instagramie. Całość odbyła się w ramach reklamy jednej z popularnych modowych sieciówek. Problem w tym, że Klaudia Halejcio może pochwalić się nienaganną figurą, co w komentarzach wytknęli jej fani. - Kobieta z wyglądem mieszczącym się w tzw. kanonie, wpędza nastolatki w kompleksy, prężąc się w stroju sportowym z sieciowki, który po jednym praniu nadaje się do kosza. Nie trzeba być geniuszem by wiedzieć, że założony został tylko w celach reklamowych i sama nie pociłabyś się na treningu w chińskim poliestrze- czytamy w komentarzach. Halejcio postanowiła odnieść się do tych słów. - No dobra, zgrabnie tu wyglądam! Ale nie jest tak kolorowo, bo niestety powinnam ćwiczyć ze względu na moje zastoje wody, ciało mi puchnie i raz jestem szczupła, a raz ulana - to idzie się przyzwyczaić... Ale najgorsze jest to, że u mnie to wiąże się z bólem i nikt mi nie jest w stanie pomóc. Ruch przynosi ulgę, a ja jestem trochę leniuchem - wytłumaczyła gwiazda.

