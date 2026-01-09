Porwanie 18-latki w Gdańsku. Były chłopak odpowie za gwałt i stalking!

W Gdańsku skierowano akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom oskarżonym o porwanie 18-latki.

Jeden z oskarżonych, były chłopak ofiary, odpowie również za gwałt, stalking i znęcanie się.

Sprawcy uprowadzili dziewczynę ze sklepu, a następnie grozili jej i taksówkarzowi, po czym zostali zatrzymani pod Elblągiem.

Dowiedz się więcej o szczegółach tej bulwersującej sprawy i zarzutach postawionych porywaczom.

Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku powiedział w rozmowie z PAP, że prokuratura skierowała w czwartek (8 stycznia) akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe. Sprawa dotyczy zdarzeń z końca lipca 2025 r., kiedy dwaj mężczyźni, w tym były chłopak, uprowadzili 18-letnią kobietę w sklepie spożywczym Gdańsku.

Tego dnia pokrzywdzona przyjechała ze znajomymi do Gdańska na kilka dni. Turyści zatrzymali się w wynajętym apartamencie przy ul. Wałowej. Natomiast były partner pokrzywdzonej wraz z kolegą przyjechał do Gdańska wynajętą taksówką.

Mężczyźni zatrzymali się przed budynkiem, w którym mieszkała pokrzywdzona i rozpoczęli obserwację. Gdy zobaczyli, że pokrzywdzona wraz ze znajomymi weszła do sklepu, poszli za nimi. W środku doszło do szarpaniny pomiędzy sprawcami a pokrzywdzoną i jej znajomymi. Wtedy jeden z napastników złapał pokrzywdzoną i zaniósł do czekającej pod sklepem taksówki.

Obaj sprawcy usiedli koło pokrzywdzonej, blokując otwarcie drzwi i ucieczkę z samochodu. Następnie porywacze nakazali kierowcy, aby jechał w kierunku Elbląga. W trakcie jazdy jeden ze sprawców groził kierowcy oraz pokrzywdzonej przedmiotem przypominającym broń. Tego samego dnia późnym wieczorem policja zatrzymała mężczyzn i uprowadzoną dziewczynę pod Elblągiem.

Prokurator oskarżył 21-letniego Dawida M. o popełnienie łącznie dziesięciu przestępstw. Mężczyzna odpowie m.in. za za uprowadzenie, zgwałcenie, stalking, nielegalne zamontowanie lokalizatora GPS w aucie kobiety, grożenie, zniszczenie rzeczy, spowodowanie obrażeń ciała i naruszenie nietykalności. Jego kolega - 19-letni Paweł S., pomagający w porwaniu, odpowie za uprowadzenie oraz naruszenie nietykalności cielesnej innego pokrzywdzonego.

Dawid M. jest tymczasowo aresztowany. Wobec oskarżonego Pawła S. stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze - 8 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, dozór policji zakaz zbliżania się i kontaktowania ze świadkami.

