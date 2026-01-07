Taksówkarz zasłabł za kierownicą. Przerażony pasażer zaczął wołać o pomoc. Prawda była szokująca!

W Gdańsku taksówkarz zasłabł za kierownicą, a pasażer wezwał pomoc.

Policjant po służbie interweniował, podejrzewając, że kierowca jest pod wpływem narkotyków.

W mieszkaniu taksówkarza znaleziono marihuanę. Sprawdź, jakie konsekwencje czekają kierowcę.

Podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przekazała w rozmowie z PAP, że do zdarzenia doszło w miniony weekend na głównej arterii Trójmiasta – ul. Grunwaldzkiej. Mężczyznę zatrzymał policjant po służbie.

Mł. asp. Mateusz Biełuń idący ze znajomymi zwrócił uwagę na stojącą na środkowym pasie jezdni taksówkę, która nie jechała, pomimo zielonego światła. Z tyłu tego auta wybiegł pasażer, który po angielsku zaczął wołać o pomoc. Okazało się, że był to Serb, który zamówił przejazd taksówką z Sopotu do Wrzeszcza.

Policjant natychmiast zareagował, podbiegł do toyoty, a za jej kierownicą zobaczył mężczyznę, z którego ust razem ze śliną wydobywała się wydzielina przypominająca krew. Funkcjonariusz wspólnie ze znajomymi wyciągnął kierującego z samochodu, ułożył go w pozycji bezpiecznej.

- dodała Ciska.

Czekając na pogotowie, policjant kontrolował stan mężczyzny, który był zdezorientowany, nie odpowiadał na pytania, a jego źrenice wyglądały nienaturalnie. Policjant nabrał podejrzeń, że kierujący może być pod wpływem narkotyków i powiadomił o tym policjantów z ruchu drogowego.

Policjanci z drogówki ustalili, że kierującym toyotą jest 32-latek z Gdyni, a zespół pogotowia, badając kierującego, potwierdził, że może on być pod wpływem narkotyków. W szpitalu od mężczyzny pobrano krew do badań pod kątem obecności środków odurzających w organizmie.

Policjanci zatrzymali mieszkańcowi Gdyni prawo jazdy, a jego pojazd odholowano. 32-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli 8 porcji marihuany. Podejrzany usłyszał zarzut za posiadanie narkotyków. Za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków grozi do trzech lat więzienia oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami. Za posiadanie narkotyków grozi do trzech lat więzienia.

