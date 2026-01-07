Wlał coś do octu i uciekł ze sklepu. Trwają poszukiwania tajemniczego mężczyzny. Policja opublikowała wizerunek

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2026-01-07 12:39

Wstrząsające zdarzenie w Gdyni wywołało alarm wśród mieszkańców i służb. Policja poszukuje mężczyzny, który wszedł do jednego ze sklepów i wlał tajemniczą substancję do butelki z octem. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, a policja szuka sprawcy zdarzenia.

Autor: Komenda Miejska Policji w Gdyni/ Facebook Wlał coś do octu i zniknął. Trwają poszukiwania tajemniczego mężczyzny. Policja opublikowała wizerunek.
Szokujące nagranie z gdyńskiego sklepu. Co wlał do octu?

Gdyńscy policjanci próbują ustalić tożsamość mężczyzny, który w poniedziałek (5 stycznia) popołudniu wszedł to jednego ze sklepów przy ul. Wójta Radtkego i wlał tajemniczą substancję do butelki z octem, stojącej na sklepowej półce. Mężczyzna otworzył zabezpieczenie opakowania, przelał do środka nieznaną substancję, po czym ponownie zamknął butelkę i odłożył ją na miejsce.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę z nagrania lub mają jakiekolwiek informacje, mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni pod numerem alarmowym 112 lub numerem telefonu 47 74 21 155.

Policja prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i weryfikowanie opakowań produktów spożywczych przed zakupem, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, o zgłaszanie ich personelowi sklepu. Ten incydent jest przestrogą i przypomnieniem o konieczności czujności w codziennych sytuacjach. Śledztwo w sprawie ew. zatrucia octu jest w toku, a policja w Gdyni dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej ująć sprawcę i wyjaśnić okoliczności tego niepokojącego zdarzenia.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Gdyni

