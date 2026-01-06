Ten sondaż nie spodoba się księżom. Większość Polaków mówi jasno

Sondaż dla Wirtualnej Polski: 45 proc. Polaków ocenia Kościół negatywnie, a 38 proc. pozytywnie

Kościół katolicki w Polsce jest dziś oceniany przez społeczeństwo bardziej krytycznie niż jeszcze kilka lat temu. Z najnowszego sondażu Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że 45 proc. Polaków ocenia Kościół negatywnie, podczas gdy pozytywnie wypowiada się o nim 38 proc. badanych. Respondenci zostali zapytani zarówno o ogólną ocenę Kościoła katolickiego w Polsce, jak i o to, jak ich stosunek do tej instytucji zmienił się na przestrzeni ostatnich lat. Wyniki pokazują wyraźną przewagę krytycznych opinii. „Zdecydowanie negatywnie” Kościół oceniło 21 proc. ankietowanych, a „raczej negatywnie” – 24 proc. Dla porównania, 15 proc. badanych zadeklarowało ocenę „zdecydowanie pozytywną”, a 23 proc. „raczej pozytywną”. Aż 17 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska.

Połowa uczestników badania przyznała, że ich obecny stosunek do instytucji Kościoła jest bardziej negatywny, niż kilka lat temu

Jeszcze bardziej wymowna jest odpowiedź na pytanie o zmianę nastawienia do Kościoła. Połowa uczestników badania (50 proc.) przyznała, że ich obecny stosunek do tej instytucji jest gorszy niż kilka lat temu. Tylko 5 proc. ankietowanych zadeklarowało poprawę swojej opinii, natomiast 45 proc. uznało, że ich ocena Kościoła pozostała bez zmian. Dane te potwierdzają obserwowany od lat trend stopniowego spadku zaufania do Kościoła katolickiego w Polsce. Coraz większa część społeczeństwa patrzy na jego rolę i działalność z dystansem, a nawet niechęcią. Sondaż został przeprowadzony w dniach 15–17 grudnia 2025 roku metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1077 dorosłych Polaków. Wyniki badania opublikowała Wirtualna Polska.

