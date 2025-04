Izabela Łęcka to jedna z najbardziej ikonicznych postaci kobiecych w historii polskiej literatury. W poprzednich ekranizacjach wcielały się w nią prawdziwe legendy – Beata Tyszkiewicz (w wersji Wojciecha Jerzego Hasa z 1968 roku) oraz Małgorzata Braunek (w telewizyjnej adaptacji z 1977 roku). Teraz do tego prestiżowego grona dołącza Kamila Urzędowska.

Nowoczesna kobiecość, nowe spojrzenie. Kasprzyk nie ma wątpliwości

Urzędowska ma szansę tchnąć w postać Łęckiej współczesną wrażliwość. Jej subtelny styl gry i głęboka emocjonalność mogą sprawić, że Izabela stanie się nie tylko obiektem westchnień Wokulskiego, ale i pełnowymiarową, psychologicznie złożoną bohaterką. Ewa Kasprzyk w rozmowie z Plejadą z entuzjazmem odniosła się do wyboru:

Jestem bardzo zadowolona i uważam, że jest jedną z najlepszych kandydatek, jakie mogłyby do tej roli pretendować. Jest wspaniała, skupiona, absolutnie oddana temu, co jej się powierza. Myślę, że wypełni to w 100 procentach

Aktorka podkreśliła również, jak ważna była rola Jagny w karierze Kamili:

Dojrzała chyba do tego, bo przecież 'Chłopi' to był jeden z pierwszych jej większych projektów i niezwykle trudnych. Myślę, że się od tego czasu rozwinęła

Kasprzyk o Urzędowskiej: "Skromna, pracowita, urodziwa”

W opinii Kasprzyk, Urzędowska łączy w sobie cechy idealnej aktorki do takiej roli:

Jest osobą szalenie skromną, pracowitą, zdolną i niezwykle urodziwą. To jest ważne, bo sama pracowitość w tym zawodzie nie wystarcza.

Na koniec, doświadczona artystka podzieliła się z młodszą koleżanką ważną wskazówką:

Jedyna rada, jakiej mogę jej udzielić, to być prawdziwą i zawierzyć tej historii. Niech robi swoje, słucha intuicji i aktorskiego instynktu, który ma, a z pewnością wyjdzie z tego coś bardzo ciekawego.

Wokulski – Dorociński. Fani podzieleni

Obok Urzędowskiej w nowej ekranizacji pojawi się także Marcin Dorociński, który zagra Stanisława Wokulskiego. Choć to jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów, jego angaż nie wszystkim przypadł do gustu. W sieci nie brakuje komentarzy, że to zbyt współczesny wybór do tak XIX-wiecznej postaci.

Kiedy premiera nowej ekranizacji "Lalki"?

Zdjęcia do produkcji mają ruszyć latem 2025 roku, a premiera planowana jest na koniec 2026 lub początek 2027 roku. Projekt zakłada zarówno kinowy film, jak i pełniejszą wersję w formie serialu telewizyjnego. Za kamerą stanie Maciej Kawalski, a autorem zdjęć będzie Piotr Sobociński jr.

