Żebrowscy pokazują życie codzienne w sieci

Michał Żebrowski i jego żona Aleksandra to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Aktor ma Instagramie ma blisko 240 tys. obserwujących, a małżonka - ponad 400 tysięcy! Szczególną popularnością cieszą się filmiki pokazujące codzienne życie Żebrowskich. Zwykle zawierają one dużą dozę humoru. Na jednym z nagrań widzieliśmy na przykład sprzątającego dom Michała Żebrowskiego odzianego w ołówkową spódnicę w panterkę i kontrastujący kolorystycznie damski sweterek. Aktor nie uchyla się od domowych obowiązków, a tych - przy czwórce dzieci - jest co niemiara. Poza sprzątaniem i opieką nad pociechami, Michał Żebrowski zajmuje się obsługą zmywarki. A to wcale nie takie "hop siup".

Wyciągam i wkładam do zmywarki, a to bardzo dużo - zapewniam. Szczególnie trafić w te ząbki, których jest niezliczona liczba, cały czas

- chwalił się kiedyś aktor w rozmowie z Plejadą. Jego żona jednak nieco inaczej na to patrzy.

Wkładasz do zmywarki dosyć koszmarnie

- odparła z serdecznym śmiechem Aleksandra Żebrowska, która tym razem zszokowała wielu fanów, zamieszczając w sieci swoje zdjęcie z mężem i tabliczką z napisem zawierającym dwa wulgaryzmy! Fotografię prezentujemy w naszej galerii pod artykułem.

Michał Żebrowski i jego żona z wulgarnym napisem

Michał Żebrowski i coś takiego przy żonie?! Faktycznie można się zdziwić. Jak rozumiemy, napis nawiązywał do słynnej mowy motywacyjnej siatkarza Tomasza Fornala podczas przerwy w półfinałowym meczu ostatnich Igrzysk Olimpijskich z Francją. Aleksandra Żebrowska nawet oznaczyła sportowca w swoim poście. Mimo to nie wszystkim fanom zdjęcie się spodobało. Niektórzy ludzie byli zniesmaczeni.

Po co te wulgaryzmy; Mądry on, mądra ona, to bez wulgaryzmów się nie da? Naprawdę nie możecie tego... zastąpić innymi słowami?; przecież nasz j. polski jest tak bogaty

- pisali internauci. Wielu osobom jednak kontrowersyjny napis przypadł do gustu.

Jak tu Was nie kochać; Wygraliście dziś internety; Mega!

- komentowali użytkownicy Instagrama.

