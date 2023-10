A jednak to prawda! Żona Michała Żebrowskiego potwierdziła. "Dosyć koszmarnie"

To, co Dereszowska wyczyniała na wizji, przechodzi ludzkie pojęcie. Awantura na planie. Rogalską zmroziło

Wszyscy usłyszeli, jak Joanna Koroniewska mówi do Macieja Dowbora. Kiedyś za to "lali po pysku"!

Żona Michała Żebrowskiego: Staramy się unikać męża pomagającego przy dzieciach

Michał Żebrowski ożenił się 14 lat temu. Od tego czasu jego życie kilkukrotnie przechodziło rewolucje. Małżonkom urodziła się czwórka dzieci. Ostatnie - jedyna córka Żebrowskich - przyszło na świat w 2022 roku. Łucja urodziła się dwa lata po najmłodszym bracie. W międzyczasie aktor mocno oddalił się od Kościoła. Michał Żebrowski i Aleksandra często na Instagramie zamieszczają różne urywki ze swojego życia. Hejterzy zarzucają im czasem, że scenki są reżyserowane. Teraz małżonkowie ujawnili prawdę o tym, co dzieje się w ich domu. Okazuje się, że unikają oni stwierdzenia "mąż pomaga przy dzieciach". - Staramy się unikać męża pomagającego przy dzieciach. Pokazujemy tatę, który się po prostu zajmuje dziećmi tak samo, jak mama - tłumaczyła Aleksandra Żebrowska w rozmowie z Plejadą.

Michał Żebrowski wkłada naczynia do zmywarki. "Dosyć koszmarnie"

Czym poza opiekowaniem się czwórką dzieci zajmuje się w domu Michał Żebrowski? Jakie ma obowiązki? Kiedyś obiło nam się o uszy, że aktor specjalizuje się w obsługiwaniu zmywarki. - Wyciągam i wkładam do zmywarki, a to bardzo dużo - zapewniam. Szczególnie trafić w te ząbki, których jest niezliczona liczba, cały czas - chwalił się aktor. Jego żona to potwierdza, choć akurat tej umiejętności w mężu chyba nie ceni zbyt wysoko. - Wkładasz do zmywarki dosyć koszmarnie - skwitowała dosadnie, choć z uśmiechem. Widać, że para jest bardzo zgrana.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Michała Żebrowskiego z żoną i dziećmi