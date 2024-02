Michał Żebrowski po domu krząta się w spódnicy. "Prawdziwy mężczyzna panterki się nie boi"

Michał Żebrowski jest znanym i cenionym aktorem. Gwiazdor wystąpił w wielu kinowych hitach, nie unika także telewizji i seriali. Równie aktywny jest w mediach społecznościowych. Oboje żona Aleksandra chętnie utrzymują kontakt z fanami za pośrednictwem Instagrama. Bywa, ze dzielą się tam swoimi zawodowymi wyzwaniami, ale równie często uchylają obserwatorom nieco swojej prywatności. A że nie uznają tematów tabu, to zdarzało im się publikować nagie rodzinne zdjęcia czy nagrania. Niedawno ku uciesze fanów aktor opublikował także film, w którym parodiuje prezydenta Andrzeja Dudę. Tym razem postawił na zupełnie inne klimaty.

Michał Żebrowski "panterki się nie boi"

W nagraniu, które Ola Żebrowska wrzuciła do sieci, Michał Żebrowski oddaje się przyjemności domowych porządków. Pląsa po domu z odpowiednim sprzętem, ułatwiającym sprzątanie. Uwagę zwraca jednak osobliwa stylizacja aktora, który z tej okazji przywdział ołówkowa spódnice w panterkę i kontrastujący kolorystycznie damski sweterek, czym najwyraźniej sprawił wiele radości fanom. Pod nagraniem zaroiło się od komplementów. Internauci docenili dystans do siebie i poczucie humoru pary. Niektórzy porównywali Zebrowskiego do słynnej Bukietowej z serialu "Co ludzie powiedzą". "Ale się pięknie Bukietowa dzisiaj do pucowania odsztafirowała", "Prawdziwy mężczyzna panterki się nie boi" - czytamy w komentarzach. Wiele osób skomplementowało także zgrabne nogi Zebrowskiego.

