Michał Żebrowski, znany i lubiany aktor, postanowił skomentować ostatnie wydarzenia polityczne w kraju. Nagrał filmik, w którym sparodiował prezydenta! Chodzi o słynną wypowiedź, jaką Andrzej Duda niedawno wygłosił. Zarzucił koalicji rządzącej, że stosuje "terror praworządności", a kolejne słowa wypowiadał w dość specyficzny sposób. Zdaniem komentujących, prezydent wydawał się bardzo zdenerwowany, jakby wygłaszał swoje racje w dużej złości. Przy tym wszystkim stroił również "groźne" miny. Chcąc nawiązać do tego stylu wypowiedzi, Żebrowski opublikował film, w którym odniósł się do tego, jakoby Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, byli posłowie PiS skazani wyrokiem sądu, byli "więźniami politycznymi". Nagranie już krąży po różnych platformach społecznościowych, a w serwisie X (dawniej Twitter) wideo obejrzały tysiące osób. Co takiego powiedział Michał Żebrowski, że wzbudził tak wielkie emocje? Poznajcie szczegóły.

Michał Żebrowski parodiuje Andrzeja Dudę. Ludzie są spłakani! "Skazany hydraulik to więzień hydrauliczny"

Nagranie Michała Żebrowskiego wywołało burzę. Jedni ludzie są spłakani i uważają, że wideo jest bardzo zabawne, a inne okrzyknęli je "żenującym" i "niepotrzebnym". Co dokładnie aktor powiedział?

- Chciałem powiedzieć, że dzisiaj, dzisiaj dochodzę do wniosku, że jeżeli hydraulik został skazany prawomocnym wyrokiem, został skazany prawomocnym wyrokiem hydraulik, od dzisiaj on się nazywa więźniem hydraulicznym. Tak, jak każdy polityk, który został skazany prawomocnym wyrokiem, jest więźniem politycznym. To tyle - powiedział Michał Żebrowski.

Aktor stroił różne miny, robił co chwilę pauzę, powtarzał się - dokładnie tak, jak prezydent Andrzej Duda w swojej wypowiedzi. Żebrowski w ten sposób dał wszystkim do zrozumienia, że najwyraźniej nie potraktował Dudy poważnie. Można by się nawet pokusić o stwierdzenie, że zadrwił z prezydenta. Co o tym myślicie? Zobaczcie poniższe nagranie i oceńcie sami.

