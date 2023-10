Co robi Jan Paweł II po śmierci? Szokująca teoria Michała Żebrowskiego

Michał Żebrowski widział Jana Pawła II z bliska. Teraz mówi, co papież robi po śmierci

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. W ostatnim roku postać Karola Wojtyły mocno podzieliła Polaków. Po publikacji książki Ekke Overbeeka "Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział" i reportażu "Franciszkańska 3" Marcina Gutowskiego wielu widzów i czytelników krytycznie oceniło postawę polskiego papieża w sprawie przeciwdziałania pedofilii w Kościele. Jednak dla zdecydowanej większości Polaków Jan Paweł II pozostaje autorytetem. Pokazały to wyniki sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Mimo tego znaczna część ludzi oddala się od polskiego Kościoła. Wśród nich jest Michał Żebrowski, który kiedyś był ministrantem, a potem nie ochrzcił swojego dziecka. Aktor widział polskiego papieża z bliska. - Byłem na placu Zwycięstwa, kiedy Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski mówił: "Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi - wspominał w rozmowie z tygodnikiem "Polityka". Teraz Michał Żebrowski podzielił się szokującą teorią na temat tego, co Jan Paweł II robi po śmierci i jak zareagowałby na politykę prowadzoną przez PiS.

Michał Żebrowski o Janie Pawle II: Wstydziłby się za rządzących, w grobie się przewraca

Zdaniem aktora 18 lat po śmierci "ten biedny papież to się w grobie przewraca". - Jeszcze jego imię wyciągają na ołtarze i pokazują nam, puszczają nam te jego przemówienia, jakby oni mieli coś z tym wspólnego - wskazał Michał Żebrowski w programie Magdy Mołek "W moim stylu". Jednak to nie koniec. Gwiazdor twierdzi, że Jan Paweł II wstydziłby się za rządzących! - Jakby on wstał z grobu, to by ich tak wybatożył wszystkich, pogoniłby całą tę hałastrę po prostu kościelną. Wstydziłby się po prostu za nich - ostro ocenił Michał Żebrowski.

