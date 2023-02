Takich informacji o Janie Pawle II jeszcze nie było! Przerażające. To już naprawdę koniec?!

Co wiedział Jan Paweł II? Ten fragment przeraża

Niedawno w obronę Jana Pawła II wziął niezwiązany raczej z Kościołem Adam Michnik. W rozmowie z Dominiką Wielowieyską, odnosząc się do skandali pedofilskich, podkreślił, że "jeżeli przyjąć, że w tej sprawie on pobłądził, to nie może to unieważniać wszystkich jego dokonań". - Zbyt wiele mu zawdzięczam i jestem zdania, że zbyt wiele zawdzięcza mu Polska, żeby sprowadzać jego pontyfikat do tego jednego wątku - stwierdził redaktor naczelny "Gazety Wyborczej". Nowe światło na Jana Pawła II rzuca jednak książka Ekke Overbeeka "Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział". Jej fragment opublikowała "GW" i opatrzyła go wymownym tytułem: "Jan Paweł II wiedział. Jako kardynał stał twarzą w twarz z księdzem, który przyznał się do molestowania 10-latek". - Wojtyła pozwala przestępcy pozostać duszpasterzem. Półtora roku po przyznaniu się Loranca do molestowania dziewczynek i rok po skazującym wyroku sądowym przywraca mu prawo do pełnienia funkcji kapłana. Nie wolno mu tylko uczyć religii - czytamy w tekście.

"Żal po starcie mitu Jana Pawła II będzie bolesny"

Informacje na temat Jana Pawła II raczej nie dziwią Artura Nowaka i Stanisława Obirka, współautorów książek "Gomora. Władza, strach i pieniądze w polskim kościele" oraz "Babilon. Kryminalna historia Kościoła". - W książce "Gomora" opowiedzieliśmy o pedofilskim karnawale za pontyfikatu Jana Pawła II i jakoś nikt nie podważał tezy, że papież z Polski stanął po stronie sprawców. Na zachód od Odry oraz w USA mówi i pisze się o tym od dawna - wskazali w polemicznym tekście z wywiadem z Adamem Michnikiem. Panowie nie przebierają w słowach. - "Zbiera nam się na wku*w, kiedy słyszymy, że "to był pierwszy papież, który tak bardzo eksponował prawa człowieka" - podkreślili. W rozmowie z Onetem Artur Nowak stwierdził, że "żal po stracie mitu o Janie Pawle II będzie bolesny, zwłaszcza dla starszego pokolenia". - Stosunek do tej postaci ocierał się o kult jednostki. Mam wrażenie, że ten mit wyparł nawet przesłanie Ewangelii - przekonywał prawnik, który niedawno krytycznie wypowiadał się także o procesie kanonizacyjnym polskiego papieża. - To jeden wielki skandal. To miała być ucieczka przed brudem w świętość, ale ten brud go dopadł, gdy już został świętym - ocenił.

